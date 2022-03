El entrenador de Querétaro de México, Hernán Cristante (ex Gimnasia), aseguró que sintieron “un peligro verdadero de perder la vida” en el enfrentamiento entre barras de su equipo y Atlas.

“Fue algo totalmente inusitado, un caos no esperado porque el ambiente en el estadio era fantástico. Había un marco alegre y de repente se le pegaba a gente que no era de la barra. Se sintió un peligro verdadero de perder la vida”, indicó.

Para el ex arquero, la familia del fútbol no tuvo nada que ver con los incidentes: “He visto muchas peleas entre barras pero acá hubo algo distinto”. Cristante confirmó que no hubo agresiones para el plantel y cuerpo técnico y entregó más detalles del horror que vivió en el Estadio Corregidora de Querétaro el pasado 5 de marzo: “Empezamos a ver a mujeres golpeadas, y eso no es común entre barras, chicos tirados en el piso, otros que se les ponían arriba para protegerlos”.