"Me gustaría volver a River", afirmó el colombiano Rafael Borré

El delantero colombiano Rafael Santos Borré reiteró hoy sus deseos de volver a River y señaló que tiene "la mentalidad abierta" para que se produzca, aunque aclaró que dependerá de distintas circunstancias.



"Me gustaría siempre volver. Volver a sentir lo que es jugar en el Monumental y competir por Copa Libertadores. Son momentos que nunca se me olvidan y siempre están en mi cabeza", dijo Borré en una entrevista para ESPN.



"Sé que también va en las circunstancias en la que esté en el equipo y lo que quiera el entrenador (Martín Demichelis)", señaló el ex goleador de River entre 2017 y 2021.



“Depende también de lo que los directivos estén buscando para el equipo. Está (Miguel) Borja, y también estamos pendientes por él, porque es colombiano, y queremos que le vaya bien. Tengo muchos amigos ahí y siempre intento estar pendiente", señaló el actual delantero de Werder Bremen de Alemania.



Borré, de 28 años, llegó a River de la mano de Marcelo Gallardo (agosto de 2017) y se transformó en el máximo goleador de su gestión con 55 anotaciones, sobre 149 partidos disputados.