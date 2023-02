Colazo se lesionó y estará un mes afuera

Iba a jugar, pero el último entrenamiento de la semana le jugó una mala pasada a Nicolás Colazo. En la práctica de pelota detenida, cerca del final, chocó en una acción desafortunada con Tomás Durso y sufrió una distensión del ligamento lateral de la rodilla izquierda. No son tan malas noticias, porque por suerte no hubo ruptura, entonces tendrá una inactividad de aproximadamente un mes. Pudo ser peor. Obviamente, no podrá jugar esta tarde y eso le cambió los planes a Sebastián Romero, quien le iba a dar una camiseta titular en lugar de Benjamín Domínguez.