Massa pretende anunciar medidas para controlar la suba de los precios

Tras conocerse el índice de inflación de abril, el equipo económico encabezado por el ministro Sergio Massa trabajó durante la jornada de ayer en una serie de medidas que serán anunciadas en el transcurso de este fin de semana.

Si bien al cierre de edición aún no se conocían los pormenores del nuevo plan, lo cierto es que la mesa chica del gabinete económico se reunió en el Palacio de Hacienda en una jornada de trabajo que se extendió durante todo el viernes y continuará hoy por la mañana. Al parecer lo que buscan es generar nuevas medidas que contengan el suba de los precios en un contexto en el que la inflación acumulada del último año llegó al 108,8%.

Ante esto, el secretario de Industria José Mendiguren brindó un breve anticipo en una entrevista radial en la que manifestó que “todos los días estamos luchando fuerte y nos cuesta mucho, lo reconocemos. Pero no nos quedamos quietos. Este es el desafío. El sábado, ante la cifra, Sergio Massa no se va a quedar quieto. No es que aceptamos fatalmente esta cifra. No estamos quietos. De la Argentina real nos estamos ocupando todos los días”.

Según trascendió, las personas que llegaron al quinto piso de la sede del ministerio de Economía a confeccionar la serie de medidas fueron el titular de la Secretaría de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de gabinete de la cartera, Leonardo Madcur y el vicepresidente segundo del BCRA, Lisandro Cleri, entre otros funcionarios.

Aunque circularon rumores de que el ministro estaba reunido con el presidente en Olivos, previo a la reunión Sergio Massa mantuvo una videoconferencia con Alberto Fernández, en el marco de un acto en el gasoducto Néstor Kirchner.