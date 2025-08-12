El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”

cavani publicó en instagram un mensaje optimista para los hinchas / x

Edinson Cavani atraviesa un presente de profundas dudas, junto con el momento crítico que vive Boca.

Después del empate 1-1 ante Racing en la Bombonera, el 12° partido consecutivo del Xeneize sin conseguir una victoria, el delantero uruguayo se fue cuestionado desde cierta porción del estadio.

Más allá del dolor y de la crisis, sin embargo, el atacante emblema les hizo saber a los hinchas que su cabeza piensa con tinte optimista.

En su cuenta oficial de Instagram dejó la señal para la gente de Boca. “A seguir y seguir”, escribió en una historia con una imagen que compartieron que lo muestra durante el choque ante la Academia.

Cavani, que no había estado entre los titulares en el último entrenamiento previo al partido contra Racing, finalmente se metió en el once por decisión del técnico Miguel Ángel Russo, quien también le dio la cinta de capitán.

Su partido dejó una imagen irregular: falló un gol debajo del arco, más allá de que estaba en posición adelantada, pero tampoco pudo asociarse demasiado en el funcionamiento de juego.

Sin embargo, la presencia del delantero uruguayo en el equipo es de suma importancia, ya que más allá de “estar peleado con el arco”, le aporta su experiencia.

Cavani, que el sábado pasado cumplió dos años desde que llegó a la institución, ha perdido parte de la consideración de los hinchas y también del cuerpo técnico, que en varias ocasiones lo incluyó entre los suplentes.

una figura del milan sueña con jugar en boca

Boca, sin dudas, es un gigante mundial. Y como tal, claro, genera adhesiones de distinto tipo, incluso en protagonistas de los mejores clubes del planeta.

Por estos tiempos una figura de Milan, nada menos, está obnubilada con los colores de la pasión xeneize, los mismos que atrajeron a monstruos de recorrido como Edinson Cavani, Ander Herrera o Daniele De Rossi.

Se trata de Santiago Giménez, delantero de Milan de Italia, quien tiene un vínculo especial con Boca por ser el hijo de Christian Chaco Giménez, jugador que vistió la camiseta del Xeneize en la última parte de los años 90.

Semanas atrás generó revuelo en las redes sociales luego de haber publicado imágenes que llamaron la atención: en pleno viaje a la Argentina, el actual atacante de la Selección de México -nacido en Buenos Aires, de todos modos- exhibió fotos en la Bombonera y hasta posó con Juan Román Riquelme.

El delantero volvió a utilizar las redes sociales para expresarse luego del empate con Racing

“Fútbol, asado y familia”, destacó el ex jugador de Cruz Azul en su cuenta oficial de Instagram, en un carrusel de imágenes del viaje a su país natal.

En su encuentro con Riquelme ambos intercambiaron camisetas: Giménez le regaló la de Milan y Román la de Boca.

Elogiado en los medios italianos tras anotar su primer gol en la pretemporada de Milan ante Leeds United, Giménez dejó saber su deseo de vestirse de azul y oro: “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde chico me inculcó esta pasión por Boca”.