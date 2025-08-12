Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |El goleador confía en revertir este presente

El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”

El delantero uruguayo, de flojo presente en Boca, utilizó su Instagram para enviarle una señal de tinte optimista a la gente

El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”

cavani publicó en instagram un mensaje optimista para los hinchas / x

12 de Agosto de 2025 | 02:58
Edición impresa

Edinson Cavani atraviesa un presente de profundas dudas, junto con el momento crítico que vive Boca.

Después del empate 1-1 ante Racing en la Bombonera, el 12° partido consecutivo del Xeneize sin conseguir una victoria, el delantero uruguayo se fue cuestionado desde cierta porción del estadio.

Más allá del dolor y de la crisis, sin embargo, el atacante emblema les hizo saber a los hinchas que su cabeza piensa con tinte optimista.

En su cuenta oficial de Instagram dejó la señal para la gente de Boca. “A seguir y seguir”, escribió en una historia con una imagen que compartieron que lo muestra durante el choque ante la Academia.

Cavani, que no había estado entre los titulares en el último entrenamiento previo al partido contra Racing, finalmente se metió en el once por decisión del técnico Miguel Ángel Russo, quien también le dio la cinta de capitán.

Su partido dejó una imagen irregular: falló un gol debajo del arco, más allá de que estaba en posición adelantada, pero tampoco pudo asociarse demasiado en el funcionamiento de juego.

LE PUEDE INTERESAR

River juega con Libertad con las defensas bajas

LE PUEDE INTERESAR

Racing pone las fichas en juego ante Peñarol

Sin embargo, la presencia del delantero uruguayo en el equipo es de suma importancia, ya que más allá de “estar peleado con el arco”, le aporta su experiencia.

Cavani, que el sábado pasado cumplió dos años desde que llegó a la institución, ha perdido parte de la consideración de los hinchas y también del cuerpo técnico, que en varias ocasiones lo incluyó entre los suplentes.

una figura del milan sueña con jugar en boca

Boca, sin dudas, es un gigante mundial. Y como tal, claro, genera adhesiones de distinto tipo, incluso en protagonistas de los mejores clubes del planeta.

Por estos tiempos una figura de Milan, nada menos, está obnubilada con los colores de la pasión xeneize, los mismos que atrajeron a monstruos de recorrido como Edinson Cavani, Ander Herrera o Daniele De Rossi.

Se trata de Santiago Giménez, delantero de Milan de Italia, quien tiene un vínculo especial con Boca por ser el hijo de Christian Chaco Giménez, jugador que vistió la camiseta del Xeneize en la última parte de los años 90.

Semanas atrás generó revuelo en las redes sociales luego de haber publicado imágenes que llamaron la atención: en pleno viaje a la Argentina, el actual atacante de la Selección de México -nacido en Buenos Aires, de todos modos- exhibió fotos en la Bombonera y hasta posó con Juan Román Riquelme.

El delantero volvió a utilizar las redes sociales para expresarse luego del empate con Racing

“Fútbol, asado y familia”, destacó el ex jugador de Cruz Azul en su cuenta oficial de Instagram, en un carrusel de imágenes del viaje a su país natal.

En su encuentro con Riquelme ambos intercambiaron camisetas: Giménez le regaló la de Milan y Román la de Boca.

Elogiado en los medios italianos tras anotar su primer gol en la pretemporada de Milan ante Leeds United, Giménez dejó saber su deseo de vestirse de azul y oro: “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde chico me inculcó esta pasión por Boca”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Ex interventor de Boca dijo que el “Consejo fue un error”

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

Violencia política en Colombia: murió el presidenciable Miguel Uribe

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

Wall Street cerró con pérdidas, a la espera del informe sobre inflación

Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Las duras bajas que tendrá Cerro Porteño ante el Pincha

Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
Últimas noticias de Deportes

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe

River juega con Libertad con las defensas bajas

Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
Espectáculos
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Yankelevich: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”
Se dio vuelta Netflix vuelve a llegar a un acuerdo con Enrique y Meghan
La hija de David Lynch dijo que se arrepintió de firmar una carta en apoyo a Polanski
La Ciudad
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
Kiosqueros acorralados por la baja en las ventas
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Policiales
Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Rechazaron excarcelar a la madre de “Garrincha”
Política y Economía
Juicio contra YPF: se viene una definición clave
El PJ, entre internas y la variante Máximo K
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
¿Vuelve el plan canje de autos?, buscan estimular la venta de 0km
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla