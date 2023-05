Un intendente radical que dijo “hasta acá llegué”

En Trenque Lauquen se produjo un hecho poco usual para la política bonaerense. El intendente radical Miguel Fernández, acaba de anunciar que no irá por la reelección. El dato es fuerte porque el alcalde ejerce un rol institucional de relevancia en su partido donde además es presidente del Foro de Intendentes de la UCR e interlocutor en las negociaciones con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof. En el distrito del oeste bonaerense se le asignaba amplias chances de reelección a Fernández que, no obstante, decidió dar un paso al costado. Y no sólo eso: también anunció que no irá de candidato a legislador nacional ni provincial. “Es posible resignar ambiciones personales, que el ego no nos confunda, un dirigente no puede ser eterno, su trabajo tiene un tiempo histórico y su legado tiene una continuidad”, argumentó en el discurso de renuncia ante un nutrido grupo de correligionarios. Con el impulso del propio Fernández, quien se calzará el traje de candidato a intendente será el concejal Francisco Recoulat. La decisión se trata de un rareza política porque la mayoría de los alcaldes de la UCR, muchos de ellos con dos mandatos sobre el lomo, aprovecharán la reforma a la ley de reelecciones para ir este año por una gestión adicional.