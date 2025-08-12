Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
¿Vuelve el plan canje de autos?, buscan estimular la venta de 0km
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
La oposición desafía y presiona con proyectos de gobernadores
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Organizan una charla abierta y gratuita sobre “Apostar está de moda”
Realizarán una jornada sobre la situación de los servicios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Eran las 13 horas y una jubilada de 76 años ultimaba los detalles para sentarse a almorzar cuando su domicilio, ubicado en calle 81 entre 139 y 140, se convirtió en escenario de un hecho cargado de violencia y desdén.
Sin mediar palabras ni amenazas verbales específicas, una banda de criminales ingresó a su casa de manera rápida y coordinada para sustraer objetos de valor.
Según trascendió, el grupo estaba compuesto por cuatro hombres y una mujer que fueron directamente al grano.
En poco tiempo, cargaron con un televisor, tres estufas, un espejo de baño, un espejo grande, una notebook, dos alianzas, dos teléfonos, dinero en efectivo y hasta el auto de la damnificada.
La sorpresa y el miedo fueron los sentimientos predominantes en la jubilada, quien no sufrió agresiones físicas pero que debió soportar cómo hasta el último espacio de su intimidad había sido invadido.
La rapidez con la que se movieron los ladrones apunta a una planificación previa y a un grupo organizado dedicado a este tipo de robos.
LE PUEDE INTERESAR
Rechazaron excarcelar a la madre de “Garrincha”
LE PUEDE INTERESAR
Apareció el sospechoso de un crimen impactante
Las fuerzas de seguridad trabajan ahora para dar con los responsables, quienes dejaron pocas pistas, salvo la composición del grupo y el vehículo sustraído que podría llegar a facilitar su localización.
La causa fue caratulada como “robo” y continúa en investigación, mientras los vecinos de la zona permanecen atentos ante la inseguridad que se hizo presente ese domingo a plena luz del día.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la protección de los adultos mayores, quienes muchas veces se ven más vulnerables ante hechos delictivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí