Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Información General

De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones

De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
12 de Agosto de 2025 | 08:06

Escuchar esta nota

En un mercado laboral en constante cambio, las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) se consolidan como las de mayor demanda y mejor remuneración en Argentina. Según un informe de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, las disciplinas vinculadas a la tecnología no solo atraen la mayor cantidad de estudiantes, sino que también garantizan una salida laboral casi inmediata y salarios en constante crecimiento.

Profesiones como Analistas de Sistemas, Ingeniería Informática y Electrónica lideran el interés de los jóvenes, y la razón es clara: el sector se convirtió en un verdadero motor de movilidad económica. Un relevamiento de la consultora de recursos humanos Adecco Argentina confirma que especialistas en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial se ubican en la cima de la escala salarial, con sueldos que, en posiciones senior, pueden superar los 8 millones de pesos brutos mensuales.

Pero no solo la IA ofrece oportunidades lucrativas. Los analistas de datos, encargados de transformar información en decisiones estratégicas, perciben ingresos mensuales de entre $1.500.000 y $2.700.000. 

Por su parte, los especialistas en ciberseguridad, un perfil cada vez más crucial, manejan rangos salariales de entre $1.900.000 y $6.000.000 mensuales, reflejando la alta valoración de su rol en la protección de sistemas.

Aunque las búsquedas de empleo se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el informe destaca que la región patagónica lidera los niveles salariales, especialmente en sectores como petróleo, gas, minería y la tecnología aplicada a estas industrias.

Las expectativas salariales de los profesionales de este sector son altas: un perfil junior aspira a ganar alrededor de 980 dólares mensuales, mientras que un profesional senior o jefe de equipo espera ingresos de entre 1.500 y 1.900 dólares. 

LE PUEDE INTERESAR

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina

LE PUEDE INTERESAR

El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?

Este escenario subraya una tendencia clara en la elección de carreras: los jóvenes no solo buscan una vocación, sino también oportunidades concretas y salarios competitivos para su futuro.

Buenos Aires, polo de educación superior en América Latina

La capital argentina fue reconocida como la mejor ciudad de América Latina para estudiar, según la plataforma Preply. Factores como el costo accesible de alquiler, la calidad académica y la vibrante oferta cultural la posicionaron por encima de otros centros educativos de la región. 

La ciudad alberga más de 50 instituciones de educación superior, incluyendo a la Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de la región, y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Esta excelencia académica, combinada con la creciente demanda de profesionales tecnológicos, define el rumbo del mercado laboral argentino. 

La digitalización y la inteligencia artificial no solo impulsan la demanda de habilidades técnicas, sino que también enfatizan la necesidad de talentos con pensamiento crítico y flexibilidad, habilidades esenciales para navegar en el dinámico entorno actual.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Las duras bajas que tendrá Cerro Porteño ante el Pincha

Qué se sabe de la vuelta del plan canje de autos, con el que se busca estimular la venta de 0km

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
Últimas noticias de Información General

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina

El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?

Las redes sociales abruman a la mitad de los adolescentes

Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
Se define el Súper Cartonazo por 4 millones: los números de este martes 12 de agosto
Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata
Hoy sin clases en la UNLP tras el alto acatamiento al paro docente
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
Deportes
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
River juega con Libertad con las defensas bajas
Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
Policiales
Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Rechazaron excarcelar a la madre de “Garrincha”
Espectáculos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla