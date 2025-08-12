Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Para afrontar el choque de ida de la libertadores

River juega con Libertad con las defensas bajas

Boselli y la recuperación de Paulo Díaz, las apuestas de Gallardo ante la grave lesión de Germán Pezzella y la baja de Martínez Quarta

River juega con Libertad con las defensas bajas

boselli y díaz sería la dupla de centrales de river ante libertad / x

12 de Agosto de 2025 | 02:57
Edición impresa

La inesperada y lamentable lesión de Germán Pezzella le trajo un problemón a Marcelo Gallardo para poder confeccionar la defensa para el choque de ida ante Libertad.

Es que la baja de Pezzella (quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) se suma a la de Lucas Martínez Quarta (esguince de rodilla) y al contratiempo sufrido por Paulo Díaz en la previa del choque ante Independiente, que no le permitió jugar.

River presentó la lista con los cinco cambios (con los ingresos de Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero, Sebastián Boselli, Matías Galarza Fonda y Juan Portillo) para la fase de octavos de final y en la misma no incluyó a Lautaro Rivero, quien debutó con la casaca millonaria y dejó una grata imagen en Avellaneda.

De esta manera, el ex defensor de Central Córdoba no podrá actuar en los duelos ante Libertad y recién podría ingresar en una hipotética llave de cuartos de final, cuando los clubes puedan realizar otras tres modificaciones en la lista de buena fe.

Ante este panorama, las alternativas de Gallardo para conformar la dupla central son muy escasas: el uruguayo Boselli, que ingresó por el lesionado Pezzella, será el primer marcador mientras que el segundo sería Paulo Díaz, si se recupera de la inflamación en su rodilla izquierda

Por otro lado, al banco de suplentes podrían ir el juvenil Ulises Giménez, que figura en la lista y ayer trabajó con la Reserva y podría ser citado para el jueves, y Juan Portillo, quien dejaría atrás el plan de reacondicionamiento tras su inactividad en Talleres, y podría estar disponible antes de lo previsto, como una alternativa desde el banco.

Lautaro Rivero impresionó bien ante el Rojo pero no está en la lista de la Libertadores

River jugará frente al Gumarelo el jueves en La Huerta (estadio de Libertad) desde las 21.30. La revancha en el Monumental será siete días después.

Por su parte, Germán Pezzella se expresó con un posteo a través de sus redes sociales luego de confirmarse la garvedad de la lesión. “Es un golpe duro pero que, con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto. Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”, fueron las palabras que el defensor millonario transmitió a los hinchas de River Plate.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de apoyo hacia el zaguero, entre los que se destacaron los de sus compañeros en la Selección. “Muchas fuerzas Ger!! Vamos dale!!”, escribió Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero expresó: “Mucha fuerza amigo”. También el Dibu Martínez reposteó en sus historias la publicación de River en Instagram y escribió: “Estamos con vos hermano”.

 

