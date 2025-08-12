VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor

La Voz Argentina dio por finalizada este domingo la vibrante etapa de “las batallas”, para el inicio de los “Knockouts”, donde una de las presentaciones se volvió tendencia anoche en las redes sociales.

A partir de esta fase, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno.

Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

En este marco, Melanie Rosales, el team Luck Ra, se enfrentó con Emma Roach y sorprendió a todos con una renovada y rockera versión de “Yo te diré” de Miranda!, presente en el escenario.

A pesar de la originalidad y de la buena presentación, el cantante, que estuvo acompañado por Cazzu como co-coach, eligió a Emma para que continuara en el certamen.