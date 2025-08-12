Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba

Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
12 de Agosto de 2025 | 07:56

Escuchar esta nota

Fátima Flórez habló por primera vez sobre los rumores de una supuesta reconciliación con Javier Milei y, si bien aclaró que está soltera, reveló que el mandatario irá a visitarla en uno de los shows que brindará en Las Vegas, en el marco de su tour internacional. 

En diálogo con Intrusos, la humorista habló con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre el vínculo de “amistad” que mantiene con el presidente, dado que los rumores indican que “en septiembre blanquea de nuevo”.

"En septiembre yo tengo mis shows, mis presentaciones, vuelvo a Las Vegas el 5 y 6 de septiembre. El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales. Así que justo da la casualidad que ese mismo día”, confesó la capocómica. Y aclaró: “Es una relación muy buena, pero yo soy una mujer soltera, ustedes ya saben”.

Cuando le preguntaron si seguía enamorada del presidente, Flórez no dudó en aclarar que sus intereses son otros: “Ustedes saben que yo estoy enamorada y en este momento tengo toda la libido de verdad puesta en mi carrera, en mi trabajo”. 

