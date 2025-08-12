Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial
La seguidilla de robos en casas particulares, locales comerciales y en la vía pública, marca registros elevados. Hay preocupación
En Villa Elisa hay mucha preocupación por el incremento de los episodios delictivos durante las últimas semanas, lo que ha encendido las alarmas de los vecinos, quienes en comunicación con este diario aseguran vivir en un clima de intranquilidad constante.
Desde arrebatos en la vía pública hasta entraderas en viviendas y golpes en comercios, la inseguridad parece haberse instalado en esta localidad de la Zona Norte.
Según testimonios recogidos por EL DIA, los episodios se repiten a toda hora. “Ya no es solo de noche. Te toca en cualquier momento. Puede ser una bicicleta, la moto, el auto, arrebatos o algo mucho peor, con mayor violencia”, contó una habitante del centro, quien reconoció que la problemática es aún más profunda hacia los límites periféricos.
Los reclamos por mayor presencia policial se multiplican en redes sociales y en reuniones vecinales.
“Queremos patrulleros que recorran las calles y controles en los accesos. No puede ser que vivamos encerrados y con miedo”, expresó otro residente.
Ese es un punto importante, porque aparece en casi todos los comentarios alusivos a la cuestión: los accesos parecen estar desprotegidos.
Quienes se afincan en este sector de la Ciudad hablan de “un colador”. Tanto por el Centenario como por el Belgrano.
Fundamentalmente apuntan a la falta de operativos de control. “Los autos y las motos pasan como si nada. Y así los delincuentes se mueven como quieren, sin riesgo de ser detectados”, expresó un vecino.
Fuentes policiales indicaron que se está trabajando en un refuerzo para todos los dispositivos de seguridad, aunque hay cierto escepticismo: “Lo escuchamos siempre, pero los robos no paran”, se quejaron.
La preocupación se extiende también a la inseguridad vial y a la falta de luminarias en varias calles, un factor que, según los habitantes, facilita el accionar delictivo.
Mientras tanto, Villa Elisa, conocida por su tranquilidad y su entorno verde, busca recuperar la calma que la caracteriza.
Anoche se conoció de la captura de un hombre de 36 años, acusado de un robo en una vivienda de 136 entre 410 y 411.
Luego de forzar los barrotes de una ventana, el ladrón logró colarse en el domicilio, donde se llevó dos relojes marca “Invicta”, dos anillos de plata y una pulsera cubana.
Fue personal de la DDI local el que logró fue identificación y determinar la autoría, por lo que montaron varios equipos encubiertos, que lograron finalmente su captura en 1 y 44.
