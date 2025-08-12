Racing pone las fichas en juego ante Peñarol

agustín almendra será uno de los titulares esta noche en racing / x

Racing, que posiblemente cuente con el defensor Marcos Rojo entre los concentrados, enfrenta esta noche a Peñarol de Uruguay en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo, desde las 21.30, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus mientras que su compatriota Wagner Reway estará en el VAR y la transmisión será de Fox Sports.

El equipo de Gustavo Costas viene de empatar 1-1 con Boca, por el Clausura de la Liga Profesional. En un partido chato y friccionado, Racing logró adelantarse con el gol de Santiago Solari pero Milton Giménez igualó el encuentro.

En relación al equipo que culminó empatando en La Bombonera, el técnico tendrá una baja y será la del volante Ignacio Rodríguez, quien debió salir a los siete minutos del segundo tiempo por un golpe que recibió en su tobillo y, horas después, se confirmó que sufrió un esguince leve que lo imposibilitará de jugar en Uruguay.

Quienes retornarán al equipo titular de Racing serán el arquero y capitán Gabriel Arias, recuperando el arco tras haber estado ausente por sufrir un desgarro en el bíceps femoral y ser suplantado por Facundo Cambeses, y el ingreso del delantero Santiago Solari por Tomás Conechny, mientras que, Marco Di Césare podría ocupar el lugar de Franco Pardo en la defensa y Gabriel Rojas lo haría por el lesionado Rodríguez.

Además, el que estará presente en la lista de concentrados para viajar a Montevideo será el flamante refuerzo Marcos Rojo. Tras varias idas y vueltas burocráticos en su llegada, el defensor será parte de la delegación que va a Uruguay y tiene posibilidades de integrar el banco de suplentes.

Por su parte, el equipo de Diego Aguirre viene de golear 3-0 a Nacional en el marco del clásico uruguayo de la segunda fecha del Torneo Clausura.

Con este triunfo, el ´Carbonero´ es líder con seis puntos de seis posibles a raíz de la victoria ante el ´Bolso´ y el debut ante Progreso donde ganó 2-1.

El reconocido entrenador uruguayo no haría modificaciones con respecto al equipo que derrotó 3-0 a Nacional y mantendría las sorpresas que dio el fin de semana con el debut del arquero chileno Brayan Cortes sobre Martín Campaña, el ingreso de Emanuel Gularte por Pedro Milans y la inclusión de Diego García por David Terans.