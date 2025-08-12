El histórico robo del sable de San Martín en 1963: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina

El sable corvo del General José de San Martín, símbolo máximo de las gestas libertadoras en Sudamérica, fue robado del Museo Histórico Nacional en 1963

La madrugada del 12 de agosto de 1963 quedó grabada en la memoria argentina. Ese día, el sable corvo del General José de San Martín, símbolo máximo de las gestas libertadoras en Sudamérica, fue robado del Museo Histórico Nacional en el barrio porteño de San Telmo. El golpe, cuidadosamente planificado, conmocionó a la opinión pública y desató un operativo nacional para recuperar la pieza más emblemática del patrimonio histórico argentino.

El sable corvo acompañó a San Martín en todas sus campañas militares, desde el cruce de los Andes hasta la liberación de Chile y Perú. Forjado en Inglaterra a fines del siglo XVIII, el arma se convirtió en una extensión de su figura como estratega y líder independentista.

En su testamento, San Martín dejó el sable como obsequio a Juan Manuel de Rosas “en prueba del honor y satisfacción que como argentino había experimentado por la firmeza con que sostuvo el honor de la República”. Tras pasar por distintas manos y períodos de resguardo, la reliquia fue donada al Museo Histórico Nacional en 1897, donde se exhibía en una vitrina especial.

Una noche de audacia

En la madrugada del 12 de agosto de 1963, un grupo de desconocidos ingresó al museo forzando una ventana lateral. Con precisión quirúrgica, llegaron hasta la vitrina que albergaba el sable, rompieron el vidrio y retiraron el arma sin dejar rastros significativos. En una época sin sistemas de alarma modernos, la seguridad del museo era mínima, lo que facilitó la operación.

A la mañana siguiente, el hallazgo del robo generó un terremoto mediático. La noticia copó portadas y programas radiales. El país entero se preguntaba quién se había atrevido a llevarse la espada de uno de los padres de la patria.

El Ejército Nacionalista Revolucionario y la motivación política

Horas después, un comunicado sorprendió a todos: el Ejército Nacionalista Revolucionario (ENR), un grupo armado clandestino, se adjudicaba el robo. No buscaban dinero ni pretendían vender la pieza, sino “resguardarla” de un gobierno al que consideraban ilegítimo. El país vivía un contexto de fuerte inestabilidad: el presidente Arturo Illia había asumido en octubre de 1963 tras la proscripción del peronismo y la tensión política estaba al rojo vivo.

El ENR declaró que el sable sería devuelto “cuando las condiciones políticas fueran dignas de la memoria de San Martín”. El hecho combinó elementos de delito común, acción política y golpe mediático, lo que lo convirtió en un caso inédito.

Durante más de doce meses, la reliquia permaneció oculta. Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos, interrogatorios y seguimientos, pero el rastro del sable parecía haberse esfumado. Mientras tanto, en el Museo Histórico Nacional, su vitrina vacía se convirtió en un recordatorio doloroso de la fragilidad del patrimonio argentino.

Finalmente, en septiembre de 1964, el sable fue devuelto de manera anónima, sin daños y acompañado de una nota que explicaba que la misión del grupo había “concluido”. La entrega se hizo a través de un intermediario para evitar detenciones, y la pieza volvió a exhibirse bajo una nueva política de seguridad mucho más estricta.

Consecuencias y legado del robo

El episodio dejó varias lecciones. Se mejoró drásticamente la custodia del patrimonio histórico y se incrementaron las medidas de seguridad en museos. Desde entonces, el sable se conserva en condiciones especiales, protegido por sistemas de alarma, vigilancia permanente y un protocolo de exhibición limitado.

Hoy, más de seis décadas después, el robo del sable de San Martín en 1963 sigue siendo uno de los episodios más recordados en la historia del patrimonio cultural argentino. No solo por el valor incalculable de la pieza, sino por la mezcla de audacia, simbolismo y política que lo rodeó.