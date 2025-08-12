Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí

La situación vivida el domingo por la tarde en la calle 442 entre 140 y 141 de la localidad de Arturo Seguí, será difícil de olvidar para una mujer de 50 años, quien atravesaba los avatares de una ruptura sentimental muy reciente, todo en un contexto de violencia de género.

La víctima fue identificada como K. M. B., quien tuvo que ser rescatada por sus propios vecinos cuando se percataron que su humilde morada se había convertido en una bola de fuego.

En el lugar no se había suscitado ningún inconveniente eléctrico y tampoco hubo accidentes domésticos, que pudieran señalarse como la causal del foco ígneo.

Había sido producto de la mano del hombre, en este caso, siempre de acuerdo a los investigadores policiales y judiciales que trabajaron en la escena, la de su expareja, un changarín de 38 años.

Apenas salió del encierro, con golpes en todo el cuerpo y algunas quemaduras, K. M. B. relató que “mantuvimos una discusión y en primera instancia me agarró del cuello y de los pelos, tirándome al piso, para después agarrar un bidón de nafta que tenía en mi casa”.

Fuera de sí, el hombre roció la precaria construcción con ese líquido inflamable y generó una llama, que encendió el ambiente en segundos.

Para esto, la mujer corrió a encerrarse en el baño, mientras el agresor se daba a la fuga.

Había puesto un colchón trabando la entrada. Una verdadera trampa, que no fue mortal de milagro.

Siempre en base al relato de la damnificada, antes de escapar le gritó “tomá por hija de p...”.

Aterrada y casi asfixiada, K. M. B. empezó a pedir ayuda a los gritos y afortunadamente la escucharon, por lo que pudieron ponerla a salvo.

Sus vecinos linderos se convirtieron así en héroes. “Llegaron justo y la sacaron”, expresó un portavoz a este medio.

Con algunos cabellos chamuscados y dolores en el cuero cabelludo y el cuello en razón de la paliza recibida, tuvo que ser contenida y asistida, aunque en principio sin necesidad de un traslado al hospital de Gonnet, que es el centro asistencial de referencia en la zona.

Dentro de la finca quedaron afectadas las paredes, la puerta de acceso, un colchón de dos plazas, varios enseres y el techo.

Respecto del acusado, con la descripción física aportada, policías de la comisaría décima lograron interceptarlo en 426 y Camino General Belgrano.

En su poder incautaron una tarjeta SUBE, 96.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

En ese mismo acto fue identificado como José Daniel Gaona, quien quedó a disposición de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que ya le pidió la detención por el delito de “femicidio en grado de tentativa”.

Según voceros de tribunales, ese requerimiento, una vez analizado por el juez garante en turno, Agustín Crispo, adquirió firmeza, por lo que en la presente jornada le podrá recibir la declaración indagatoria.

En base a la resolución de Di Lorenzo, Gaona se aprovechó de la condición de mujer de la víctima para perpetrar el ataque, lo que le valió la aplicación de la figura más gravosa del femicidio tentado.

Por último, se supo que como antecedente tiene sobre sus espaldas un doble homicidio, por el que recuperó la libertad en 2022.