Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Policiales |Al borde de la tragedia en medio de una ruptura reciente

Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí

Pasó en una casilla de 442 entre 140 y 141. Luego de recibir una golpiza y ser rociada con nafta, la mujer, de 50 años, se refugió en un baño. La salvaron los vecinos en medio de las llamas. El agresor pudo ser detenido

Furia femicida: quiso quemar viva a su ex en Arturo Seguí

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo indagará hoy al acusado / web

12 de Agosto de 2025 | 02:36
Edición impresa

La situación vivida el domingo por la tarde en la calle 442 entre 140 y 141 de la localidad de Arturo Seguí, será difícil de olvidar para una mujer de 50 años, quien atravesaba los avatares de una ruptura sentimental muy reciente, todo en un contexto de violencia de género.

La víctima fue identificada como K. M. B., quien tuvo que ser rescatada por sus propios vecinos cuando se percataron que su humilde morada se había convertido en una bola de fuego.

En el lugar no se había suscitado ningún inconveniente eléctrico y tampoco hubo accidentes domésticos, que pudieran señalarse como la causal del foco ígneo.

Había sido producto de la mano del hombre, en este caso, siempre de acuerdo a los investigadores policiales y judiciales que trabajaron en la escena, la de su expareja, un changarín de 38 años.

Apenas salió del encierro, con golpes en todo el cuerpo y algunas quemaduras, K. M. B. relató que “mantuvimos una discusión y en primera instancia me agarró del cuello y de los pelos, tirándome al piso, para después agarrar un bidón de nafta que tenía en mi casa”.

Fuera de sí, el hombre roció la precaria construcción con ese líquido inflamable y generó una llama, que encendió el ambiente en segundos.

LE PUEDE INTERESAR

Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad

Para esto, la mujer corrió a encerrarse en el baño, mientras el agresor se daba a la fuga.

Había puesto un colchón trabando la entrada. Una verdadera trampa, que no fue mortal de milagro.

Siempre en base al relato de la damnificada, antes de escapar le gritó “tomá por hija de p...”.

Aterrada y casi asfixiada, K. M. B. empezó a pedir ayuda a los gritos y afortunadamente la escucharon, por lo que pudieron ponerla a salvo.

Sus vecinos linderos se convirtieron así en héroes. “Llegaron justo y la sacaron”, expresó un portavoz a este medio.

Con algunos cabellos chamuscados y dolores en el cuero cabelludo y el cuello en razón de la paliza recibida, tuvo que ser contenida y asistida, aunque en principio sin necesidad de un traslado al hospital de Gonnet, que es el centro asistencial de referencia en la zona.

Dentro de la finca quedaron afectadas las paredes, la puerta de acceso, un colchón de dos plazas, varios enseres y el techo.

Respecto del acusado, con la descripción física aportada, policías de la comisaría décima lograron interceptarlo en 426 y Camino General Belgrano.

En su poder incautaron una tarjeta SUBE, 96.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

En ese mismo acto fue identificado como José Daniel Gaona, quien quedó a disposición de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que ya le pidió la detención por el delito de “femicidio en grado de tentativa”.

Según voceros de tribunales, ese requerimiento, una vez analizado por el juez garante en turno, Agustín Crispo, adquirió firmeza, por lo que en la presente jornada le podrá recibir la declaración indagatoria.

En base a la resolución de Di Lorenzo, Gaona se aprovechó de la condición de mujer de la víctima para perpetrar el ataque, lo que le valió la aplicación de la figura más gravosa del femicidio tentado.

Por último, se supo que como antecedente tiene sobre sus espaldas un doble homicidio, por el que recuperó la libertad en 2022.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Revuelo en un hotel del Centro por un huésped en crisis
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

Semana paralizada en facultades y colegios de la UNLP, entre paros, un asueto y el feriado

El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local

Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
+ Leidas

Violencia política en Colombia: murió el presidenciable Miguel Uribe

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial

Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Wall Street cerró con pérdidas, a la espera del informe sobre inflación

A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay

A la espera del Gobierno por las reformas estructurales

Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
Últimas noticias de Policiales

Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”

Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad

Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto

Rechazaron excarcelar a la madre de “Garrincha”
Espectáculos
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Yankelevich: “Estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie”
Se dio vuelta Netflix vuelve a llegar a un acuerdo con Enrique y Meghan
La hija de David Lynch dijo que se arrepintió de firmar una carta en apoyo a Polanski
La Ciudad
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
Kiosqueros acorralados por la baja en las ventas
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Deportes
A pura ilusión: Estudiantes emprende el viaje a Paraguay
Jeremías Merlo: de querer largar al sueño del pibe
El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
River juega con Libertad con las defensas bajas
Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
Información General
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Las redes sociales abruman a la mitad de los adolescentes
Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Invirtiendo $1.500.000 en un plazo fijo, ¿cuánto rinde en 30 días?: las mejores tasas, banco por banco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla