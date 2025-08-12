Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Viernes 15 de agosto de 2025: ¿feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

12 de Agosto de 2025 | 08:28

El calendario de agosto 2025 generó confusión: muchos creían que el viernes 15 de agosto sería feriado, lo que les permitiría disfrutar de un fin de semana largo junto al feriado nacional del domingo 17. Sin embargo, el Gobierno nacional aclaró la situación y despejó todas las dudas.

Según confirmaron fuentes oficiales, el viernes 15 de agosto no es feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos. Esto implica que no todos tendrán libre, ya que la decisión de otorgar descanso queda en manos de cada empleador.

Este tipo de jornadas está contemplado en la Ley 27.399, que faculta al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres días no laborables al año para fomentar el turismo interno, siempre que caigan lunes o viernes. En 2025, el Gobierno eligió el 15 de agosto como uno de ellos.

El feriado del domingo 17 de agosto

El verdadero feriado nacional de ese fin de semana será el domingo 17 de agosto, fecha inamovible que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer en domingo, no se traslada a otro día de la semana, por lo que solo lo disfrutarán quienes no trabajen ese día.

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) marca una diferencia clara:

Feriado nacional: si se trabaja, el empleador debe pagar el doble de una jornada habitual.

Día no laborable: el empleador decide si se trabaja o no; si se trabaja, se paga el salario común.

En el caso del 15 de agosto, no habrá pago extra salvo que se trate de un feriado local o convenio especial.

Por qué se recuerda el 17 de agosto

El General José de San Martín, considerado el Libertador de América, fue clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú. Su cruce de los Andes en 1817 es reconocido como una de las mayores gestas militares de la historia.

Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú (Corrientes), falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur Mer (Francia). Sus restos descansan en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires desde 1880.

Próximos feriados y días no laborables de 2025

Estos son los próximos feriados y días no laborables que quedan en el año:

- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)

- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

- Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

En resumen: el viernes 15 de agosto de 2025 será día no laborable, no feriado. Algunos podrán disfrutar de un puente turístico hacia el fin de semana, pero la mayoría deberá trabajar normalmente. El único feriado nacional de ese fin de semana será el domingo 17, en homenaje a San Martín.

