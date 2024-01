Gimnasia se mide con Cerro Largo en su debut en la Serie Río de la Plata: formaciones, hora y TV

Uruguay, env. especial

facuache@eldia.com

Luego de varios días de intensa pretemporada, primero en Estancia Chica y luego en suelo uruguayo, Gimnasia finalmente sale a la cancha para lo que será la primera prueba de Leonardo Madelón y los suyos en este 2024.

A partir de las 21, el Lobo se mide con Cerro Largo de Uruguayo en lo que será el estreno de ambos en la Serie Río de La Plata.

El cruce, con el cual los dirigidos por Madelón buscarán darle rodaje a un once que se está rearmando luego de las importantes salidas y las consecuentes llegadas, contará con Hernán Heras como encargado de impartir justicia.

En cuanto a la televisación del mismo, cabe destacar sólo podrá seguirse en directo a través de la señal ESPN Premium, incluida en el Pack Fútbol, o de la plataforma Star+.

No obstante, para aquellos usuarios de otros servicios de cable, el mismo podrá verse tanto por Flow (Canal 123), como por DirecTV (Canales 604 SD y 1604 HD) y por Telecentro (canales 111 SD y 1017 HD).

Lo concreto es que luego de las primeras semanas de preparación, finalmente el Lobo sale a la cancha para lo que será su estreno en un 2024 en el cual el gran objetivo es dejar atrás la pelea en la zona baja y apuntar a la clasificación a las copas internacionales. Ese fue el pedido de Madelón para con la dirigencia, que hasta el momento viene cumpliendo en cuanto a las caras nuevas del equipo.

con un once a confirmar, pero sin colazo ni bolívar

Por el momento, desde Gimnasia no han dado señales en cuanto al primer equipo a plantar dentro de una Serie Río de La Plata que tras el cruce de esta noche lo tendrá al Lobo enfrentando a San Lorenzo el lunes desde las 22:15.

Sin embargo, es prácticamente un hecho que quienes saldrán a la cancha hoy por la noche ante Cerro Largo serán aquellos que vienen sumando la mayor cantidad de trabajo en la pretemporada albiazul.

Además, existe la chance concreta de que tampoco esté presentes Nicolás Colazo, aquejado por una pubalgia que lo tiene a maltraer desde el cierre del año pasado y que incluso lo obligó a pedir el cambio tras el gol de la permanencia convertido ante Colón en cancha de Newell´s.

No obstante, la misma no le impedirá al zurdo ex Boca y Tigre, entre otros, llegar en óptimas condiciones al debut en la Copa de la Liga frente a Talleres en Córdoba.

Otro que también podría quedar marginado del encuentro es Agustín Bolívar. El mediocampista también arrastra una dolencia y la idea es no perder hombres en este tipo de cotejos que no representan más que una preparación algo más formal.

Así las cosas, un probable once del Tripero sería con: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Gustavo Canto; Pablo De Blasis y Leandro Mamut; David Zalazar, Lucas Castro y Benjamín Domínguez; y Eric Ramírez como el hombre más adelantado.

Más allá de ese hipotético primer equipo, hay que dejar en claro que al tratarse de un amistoso habrá diez cambios que podrán realizarse a lo largo de tres ventanas, independientemente de los que se pueda hacer en el entretiempo.

Otra cuestión a destacar para todos los hinchas de Gimnasia es que si el partido finaliza en empate tras los 90 minutos reglamentarios, el mismo se definirá con disparos desde el punto penal, tal cual sucedió con Newell´s y River Plate de Uruguay.

Lo cierto es que con algunas dudas y también con el deseo de empezar a darle rodaje a los suyos, Madelón y el Lobo salen a la cancha para dar el puntapié de lo que será un 2024 en el cual buscarán no repetir lo errores cometidos durante el año pasado, los cuales llevaron al Tripero a aquel partido por la permanencia ante Colón.

En la previa al choque con Cerro Largo, equipo que culminó en la séptima colocación de la tabla general del fútbol uruguayo, los jugadores realizarán trabajos de activación en las horas previas en el hotel. Ya entrada la tarde será momento del traslado al Campeones Olímpicos, a algo más de 100 kilómetros de distancia.