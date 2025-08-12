Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |La víctima tiene 84 años

Audaz golpe virtual: jubilado perdió varios millones en una estafa bancaria

12 de Agosto de 2025 | 02:30
Un jubilado de 84 años, residente de calle 29 entre 55 y 56, se convirtió en una nueva víctima del ciberdelito.

Un mensaje bastó para que, sin querer, le abriera la puerta a una pérdida millonaria, que dejó a la víctima no solo con un daño económico, sino también con una profunda sensación de indefensión.

Mientras realizaba una operación habitual en el Home Banking de su banco, una ventana emergente le solicitó un código enviado a su teléfono celular.

Sin sospechar lo que vendría, lo ingresó y continuó con su gestión, ajeno a que en ese instante se iniciaba el vaciamiento de sus ahorros.

Pocos segundos después, la pantalla de su computadora comenzó a mostrar notificaciones del banco: dos transferencias millonarias habían sido concretadas con éxito.

Desconcertado, revisó su cuenta y confirmó que el dinero ya no estaba.

El retiro había sido rápido y preciso: 10 millones de pesos en una transacción, y 8 millones quinientos mil en otra, enviadas a una cuenta desconocida.

El hombre, aún atónito, se comunicó con la entidad bancaria para intentar frenar la maniobra, pero ya era tarde.

Decidió documentar cada paso: capturas de pantalla de los movimientos, los mensajes de texto con el código de validación y toda la información que pudiera servir para dar con los responsables.

Sin indicios claros sobre quiénes habían perpetrado la estafa, solo quedaba la certeza de que el golpe había sido ejecutado a distancia y con una precisión quirúrgica.

La investigación se centra ahora en el recorrido digital del dinero y en la cuenta de destino identificada.

Para las autoridades, el caso es un ejemplo más de cómo las estafas virtuales se adaptan y perfeccionan, apuntando a víctimas que confían en la seguridad de sus operaciones bancarias.

El jubilado, en tanto, aguarda respuestas, con la esperanza de que sus ahorros no se pierdan en el laberinto invisible de la red.

 

