Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios

La tramitación para la asignación de cuidadores domiciliarios para pacientes con graves afecciones se convirtió en un pesadilla para afiliados del Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA) del interior bonaerense. Este martes, Gloria Iparraguirre, una vecina de la ciudad de Suipacha, contó que recorrió más de 200 kilómetros hasta La Plata con una pila de carpetas de 38 pacientes que esperan por la aprobación de la obra social para contar con su respectivos cuidadores. Sin embargo, en la central de IOMA de la capital provincial se encontró con más incertidumbres que certezas.

En diálogo con eldia.com, Iparraguirre aseguró que en principio se movilizó hasta el IOMA de nuestra ciudad por la particular situación de su consuegra, Graciela Elías, a punto de cumplir 70 años. La afiliada atraviesa por un complicado cuadro de atrofia muscular, anorexia, problemas respiratorio y viene de una operación de cadera que la dejó inmovilizada. Motivos más suficientes para recibir la atención de un cuidador especializado. Sin embargo, desde IOMA todavía no le autorizaron la prestación.

A decir de Iparraguirre, esta traba de índole "burocrática" que padece su familiar la sufren decenas de personas en su localidad y en ciudades aledañas. Según explicó, IOMA dejó de realizar las actas y las derivó a una cámara denominada CECID, que funciona en la capital federal. "El problema es que, por un motivo que no sabemos, la cámara te saca la prestación y no te la vuelven a incorporar. Hay trámites iniciados en junio y todavía en agosto no hubo avances. La única respuesta que IOMA nos da en La Plata es que nos comuniquemos a un 0800 para hablar con el CECID. Es decir, que no saben lo que pasa, no tienen respuesta respecto de este problema que afecta a un universo de afiliados con distintas afecciones graves".

"En el CECID te atiende un operador que no sabe responder a las consultas", dijo. "No se entiende porque habilitaron está cámara, esta oficina nueva, en donde nadie atiende el teléfono y no se hacen cargo. La cámara de autorización CECID, está en capital federal, pero a su vez se llama Fluir, y tienen la función de realizar las autorizaciones de tratamientos", añadió.

"No saben cómo es la gestión"

Iparraguirre dio las razones por las que tuvo necesariamente tuvo que viajar hasta La Plata. "En las oficinas de IOMA de Suipacha no saben cómo es la gestión, entonces hay que venir hasta acá", afirmó. "Y acá en IOMA La Plata te dicen que ellos no tienen injerencia", añadió. "Esto es un problema de la burocracia y de la impericia que presenta IOMA", sentenció la mujer.

"Tengo 38 carpetas de pacientes de Lincoln, Chacabuco, Mercedes, Luján, Chivilcoy. IOMA nos pide mostrar las planillas poque no tienen conocimiento de cómo las gestionan, un auditor de IOMA no sabía cómo era la presentación de la planilla, no nos llamaron, no hicieron nada", contó.

"Los familiares no contamos con el dinero para sostener esta situación. Y lo engorroso que es venir a La Plata y encontrarte con una negativa total de IOMA", lamentó la mujer en medio de la desesperación.

"Para los pacientes como mi consuegra, el cuidador es un agente fundamental. Con esta situación el paciente pasa dos meses sin la atención pertinente. Hay que imaginarse aquellos que no tienen familiares para que los ayuden. Yo estoy acá y me puedo movilizar, pero si no la gente se queda sin cobertura", señaló.