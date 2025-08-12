Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes |Ciudad teñida de amarillo y apellidos inmortalizados

Canarios de oro: se cumplen 30 años del histórico campeonato de La Plata Rugby Club

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

12 de Agosto de 2025 | 09:25

Escuchar esta nota

 

El 12 de agosto de 1995, la Ciudad amaneció con el corazón latiendo al ritmo de un partido de rugby. Esa tarde, en Gonnet, La Plata Rugby Club se consagró campeón del Torneo de la Unión Argentina de Rugby (UAR) tras vencer a Olivos por un contundente 51-17, a falta de una fecha para el final.

En ese momento, el fútbol platense -con Estudiantes volviendo de la B y Gimnasia peleando campeonato, como grandes protagonistas- cedió el centro de la escena a una camiseta amarilla que brillaba como nunca. El “Canario” se convirtió en el orgullo de una ciudad que, por varias semanas, dejó de pensar en goles para hablar de tries, scrums y tackles.

Fundado en 1934, con la sede actual afirmada sobre los '70, La Plata Rugby había alternado durante décadas entre Primera y Segunda División. En 1989 logró el ascenso y la permanencia en la élite, pero aún estaba lejos de imaginar que seis años después rompería con la hegemonía de clubes como CASI, SIC, CUBA, Belgrano, BSAS Cricket y Alumni.

A principios de los 90, una idea comenzó a transformar al equipo. Gonzalo Albarracín, entrenador de aquel plantel, recordaba que el francés Caillaud “nos metió en la cabeza evitar el choque frontal de forwards contra forwards y sumar a los delanteros en el juego abierto”. Esa innovación, sumada al aporte de jugadores formados en el club y figuras de peso como Guillermo Angaut, Julián Manuele o Germán Llanes, empezó a forjar un equipo temible.

LE PUEDE INTERESAR

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

LE PUEDE INTERESAR

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

 

El viaje que forjó un campeón

La pretemporada de 1995 tuvo una parada clave: una gira por las Islas Británicas, Francia y España. Fue más que una serie de amistosos: sirvió para pulir un grupo unido, con hambre de gloria y con un compromiso inquebrantable.

En el regreso, el equipo arrasó en el torneo: 15 victorias en 17 partidos, 514 puntos a favor (un promedio de 30 por encuentro) y un triunfo clásico sobre Los Tilos por 35-0 que todavía se recuerda. La coronación llegó en casa, con una marea amarilla en las tribunas y una ciudad pendiente del silbato final de Pablo Deluca.

El título de 1995 tuvo un valor extra: fue el último campeonato organizado por la UAR antes de la creación de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Desde entonces, ningún otro club de la ciudad ha logrado repetirlo, lo que lo convierte en una joya única en la historia del deporte local.

El festejo fue tan popular como cualquier título futbolero. Hubo caravanas, banderas vendidas en la calle, un salto masivo a la pileta del club, una peregrinación a la Catedral y una fiesta que tuvo a la banda Virus poniendo música con un himno improvisado: “Hay que sacar a La Plata campeón”.

No era sólo la alegría por un logro deportivo. Era un desahogo colectivo en una ciudad donde el rugby había sido golpeado duramente durante la dictadura. Ese título se vivió como una reivindicación para una comunidad ovalada que llevaba más de seis décadas soñando con un momento así.

El equipo que escribió la historia

El plantel campeón de 1995 estuvo integrado por Federico Alegre, Alberto Angaut, Alejandro Angaut, Guillermo Angaut, Federico Boffi, Federico Brea, Julio Brolese, Painé Calandra, Nicolás Caro, Agustín Carrara, Juan Pedro Chávez, Alberto Dacal, Martín Festa, Pablo García Munitis, Marcial Gomila, Santiago Kraiselburd, Germán Llanes, Diego Marchán, Julián Manuele, Cristian Mendy, Esteban Meneses, Martín Oriozabala, Mauricio Pellicena, Leandro Porreca, Guillermo Pujol, Sebastián Rondinelli, José Ignacio Saulnier, Federico Sica y Matías Zucceri.

El equipo fue dirigido por Gonzalo Albarracín y Gabriel Domínguez, con Jorge Cafasso como presidente.

Un título que abrió caminos

Ese 1995 no terminó con la vuelta olímpica en Gonnet. La Plata Rugby llegó a la final del Torneo Nacional de Clubes, donde cayó ante CASI, y sumó experiencia para otros logros: la Copa Federal en 1998, el Nacional de Clubes en 2007 y la Copa Buenos Aires en 2014. Además, dejó como legado un estilo de juego y una escuela de entrenadores que trascendió la ciudad, con referentes como Mario Barandiarán exportando el modelo platense a otras provincias.

Treinta años después, aquel 12 de agosto sigue vivo en la memoria de quienes lo vivieron. Fue la tarde en que La Plata se tiñó de amarillo, el día en que el rugby platense se subió a lo más alto y demostró que, en una ciudad donde el fútbol manda, también hay espacio para que una ovalada escriba una página dorada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
Últimas noticias de Deportes

El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si volvía a Estudiantes

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
La Ciudad
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios
Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
Se define el Súper Cartonazo por 4 millones: los números de este martes 12 de agosto
Policiales
Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos
Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Espectáculos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Política y Economía
Del "Turco" García a periodistas, los famosos que confirmaron sus candidaturas en Provincia
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
Vidal volvió a criticar el acuerdo PRO-LLA: "Yo quiero hacer posmileísmo"
Juicio contra YPF: se viene una definición clave
El PJ, entre internas y la variante Máximo K

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla