Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos

El hecho ocurrió en junio pasado. Este martes se montaron dos operativos que terminaron con la detención del sospechoso, un joven de 29 años

Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos

Tras dos allanamientos, la policía detuvo a un acusado de una millonaria entradera en La Plata

12 de Agosto de 2025 | 10:14

Escuchar esta nota

Un hombre de 29 años fue detenido este martes en La Plata, acusado de participar en una violenta entradera ocurrida en junio pasado, donde delincuentes armados se llevaron más de $10 millones en efectivo y cheques, además de un auto que luego fue abandonado.

La detención fue realizada por personal de la DDI La Plata, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría 9ª y la EPDS La Plata, tras cumplir con dos órdenes de registro y detención emitidas por la UFI N° 8, a cargo del fiscal Martín Almirón, y con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, del Dr. Federico Atencio.

El hecho ocurrió el 13 de junio pasado, cuando la víctima, un hombre de 65 años, salía de su vivienda de 71 entre 119 y 120. En ese momento, fue abordado por tres hombres armados que, a punta de pistola, lo obligaron a ingresar nuevamente a su casa. 

Una vez dentro, los ladrones sustrajeron $3.000.000 en efectivo, un cheque por $800.000, otro por $7.500.000, y su automóvil Chevrolet Cruze blanco.

Hallazgo del vehículo y avance de la investigación

Al día siguiente, la policía encontró el vehículo abandonado en 120 entre 61 y 64. A partir de ese hallazgo, investigadores de la DDI realizaron relevamientos en la zona y analizaron cámaras de seguridad, logrando identificar a uno de los presuntos autores: un joven de 29 años.

Según la pesquisa, el sospechoso utilizaba de forma esporádica una vivienda ubicada a solo 25 metros del lugar donde apareció el auto robado.

LE PUEDE INTERESAR

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

LE PUEDE INTERESAR

Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”

Lo cierto es que con las pruebas reunidas, se libraron dos órdenes de allanamiento y detención. Finalmente este martes los investigadores montaron un operativo en simultáneo en dos domicilios y en uno de ellos el sospechoso fue detenido cuando llegaba al lugar. Se informó que los procedimientos se realizaron sin incidentes y con resultado positivo.

El detenido, con antecedentes

Ya en sede policial, se constató que el detenido tenía vigente una orden de detención previa del 27 de diciembre de 2024, por una causa de robo agravado también a cargo de la UFI N° 8.

Es por ello que ahora será indagado, mientras continúan las tareas para dar con los otros dos sospechosos que participaron de la entradera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
Últimas noticias de Policiales

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”

Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad

Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
La Ciudad
Avanzan las obras del acueducto sobre Avenida 32 para mejorar el servicio de agua en La Plata
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Desesperación: afiliados de IOMA del interior bonaerense denuncian demoras en la aprobación de cuidadores domiciliarios
Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
Deportes
El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
Canarios de oro: se cumplen 30 años del histórico campeonato de La Plata Rugby Club
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
Espectáculos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Información General
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Las redes sociales abruman a la mitad de los adolescentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla