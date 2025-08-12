Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos

Tras dos allanamientos, la policía detuvo a un acusado de una millonaria entradera en La Plata

Un hombre de 29 años fue detenido este martes en La Plata, acusado de participar en una violenta entradera ocurrida en junio pasado, donde delincuentes armados se llevaron más de $10 millones en efectivo y cheques, además de un auto que luego fue abandonado.

La detención fue realizada por personal de la DDI La Plata, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría 9ª y la EPDS La Plata, tras cumplir con dos órdenes de registro y detención emitidas por la UFI N° 8, a cargo del fiscal Martín Almirón, y con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, del Dr. Federico Atencio.

El hecho ocurrió el 13 de junio pasado, cuando la víctima, un hombre de 65 años, salía de su vivienda de 71 entre 119 y 120. En ese momento, fue abordado por tres hombres armados que, a punta de pistola, lo obligaron a ingresar nuevamente a su casa.

Una vez dentro, los ladrones sustrajeron $3.000.000 en efectivo, un cheque por $800.000, otro por $7.500.000, y su automóvil Chevrolet Cruze blanco.

Hallazgo del vehículo y avance de la investigación

Al día siguiente, la policía encontró el vehículo abandonado en 120 entre 61 y 64. A partir de ese hallazgo, investigadores de la DDI realizaron relevamientos en la zona y analizaron cámaras de seguridad, logrando identificar a uno de los presuntos autores: un joven de 29 años.

Según la pesquisa, el sospechoso utilizaba de forma esporádica una vivienda ubicada a solo 25 metros del lugar donde apareció el auto robado.

Lo cierto es que con las pruebas reunidas, se libraron dos órdenes de allanamiento y detención. Finalmente este martes los investigadores montaron un operativo en simultáneo en dos domicilios y en uno de ellos el sospechoso fue detenido cuando llegaba al lugar. Se informó que los procedimientos se realizaron sin incidentes y con resultado positivo.

El detenido, con antecedentes

Ya en sede policial, se constató que el detenido tenía vigente una orden de detención previa del 27 de diciembre de 2024, por una causa de robo agravado también a cargo de la UFI N° 8.

Es por ello que ahora será indagado, mientras continúan las tareas para dar con los otros dos sospechosos que participaron de la entradera.