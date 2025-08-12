Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?

La semana en la Ciudad de La Plata y alrededores continúa con buenas condiciones del clima y con mucha amplitud térmica, lo que dará lugar a mañanas y noches frías, pero tardes templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un martes con cielo apenas nublado durante el día y nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 19 de máxima.

Para mitad de semana, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas rondarán entre 6 y 14 grados.

El jueves y viernes, en tanto, podría regresar el frío, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 1 y 14 grados.