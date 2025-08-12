Del "Turco" García a periodistas, los famosos que confirmaron sus candidaturas para las elecciones

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes
Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Se define el Súper Cartonazo por 4 millones: los números de este martes 12 de agosto
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
Audaz golpe virtual: jubilado perdió varios millones en una estafa bancaria
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
Los números de la suerte del martes 12 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El año electoral 2025 en la provincia de Buenos Aires vuelve a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente en la política argentina: la irrupción de figuras mediáticas y alejadas de la dirigencia tradicional en las listas de candidatos. Deportistas, periodistas y personajes conocidos por su trayectoria pública en otros ámbitos buscan trasladar su popularidad a las urnas, en un escenario en el que la exposición previa se convierte en un activo electoral.
En los últimos días, la nómina de postulantes se amplió con nombres de alto reconocimiento. Carlos “el Loco” Enríquez, exfutbolista campeón del mundo con Independiente, confirmó su candidatura a concejal en Lanús por Somos Buenos Aires. Con pasado en la Selección Argentina y un trabajo activo en clubes de barrio y organizaciones sociales tras su retiro, Enríquez argumenta que la política es hoy un canal inevitable para responder a las demandas comunitarias: “La gente necesita trabajo y la están carneando”, afirmó en referencia a la crisis económica local.
Otro exdeportista que se suma a la contienda es Claudio “el Turco” García. El recordado delantero de Huracán, Racing y la Selección nacional, que también jugó mundiales, competirá por una banca como diputado nacional bajo el sello Partido Integrar. García reconoce que su salto a la política exige romper barreras: “No siento que la popularidad sea un factor favorable. Estoy lejos de los círculos políticos y eso implica aprender a gestionar y superar prejuicios”, admitió.
El abanico de candidatos con fuerte presencia mediática no se limita al deporte. La periodista Evelyn Von Brocke, con amplia trayectoria televisiva, anunció que buscará un lugar como concejal en San Isidro por Acción Vecinal, el espacio que lidera el intendente Gustavo Posse. En tanto, el abogado y mediático Mauricio D’Alessandro competirá por una banca como diputado provincial en la tercera sección electoral bonaerense representando a “Nuevos Aires”.
Incluso fuera del territorio bonaerense, la tendencia se replica. El extenista Diego Hartfield, recientemente electo diputado provincial en Misiones dentro del oficialismo nacional, cuestionó el sistema de lemas tras su victoria y reclamó mayor transparencia en la difusión de resultados. Su llegada al poder provincial es otro ejemplo de cómo figuras conocidas por su desempeño deportivo o mediático ganan terreno en la política.
La incorporación de estos perfiles plantea interrogantes sobre la relación entre notoriedad pública y capacidad de gestión. Para algunos, la fama es un puente que acerca a sectores de la sociedad poco interesados en la política tradicional. Para otros, representa un riesgo de confundir carisma con preparación. Lo cierto es que, en un escenario electoral marcado por el descontento ciudadano y el desgaste de la dirigencia, la puerta para los outsiders sigue abierta.
LE PUEDE INTERESAR
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
LE PUEDE INTERESAR
Vidal volvió a criticar el acuerdo PRO-LLA: "Yo quiero hacer posmileísmo"
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí