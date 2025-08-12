Paritaria bonaerense: así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Del "Turco" García a periodistas, los famosos que confirmaron sus candidaturas en Provincia
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Se define el Súper Cartonazo por 4 millones: los números de este martes 12 de agosto
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
Qué se sabe de la vuelta del plan canje de autos, con el que se busca estimular la venta de 0km
De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
Audaz golpe virtual: jubilado perdió varios millones en una estafa bancaria
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La propuesta mejora el porcentaje aunque mantiene el esquema de dos cuotas
Escuchar esta nota
En la reunión paritaria de esta mañana, Provincia mejoró la oferta salarial elevándola a 5% a pagar en dos tramos, cuando la anterior era de 3,2% respetando el mismo esquema. Ahora, son los gremios los que deben responder si la aceptan o no. Lo que puede tomarse como un dato es que, a diferencia de la ofrecido la semana pasada, en esta oportunidad no hubo un rechazo automático.
La propuesta contempla un incremento del 2,5% en agosto, que se cobraría en septiembre, y de otro 2,5% en octubre (a percibir en noviembre), además de una cláusula de monitoreo en septiembre y otra de reapertura de la negociación en octubre.
Si los gremios dan el sí a la nueva oferta, así quedarían los salarios de cuatro cargos testigo:
- Preceptor: agosto $600.070 - octubre $614.690
- Maestro de grado inicial: agosto $700.000 - octubre $713.217
- Maestro de grado con cinco horas: $882.991 - octubre $900.672
LE PUEDE INTERESAR
Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios
- Profesor con 20 módulos: agosto $900.433 - octubre $917.518.
Los gremios quedaron en someterlo a consideración antes de dar una respuesta, mientras que desde Provincia hicieron hincapié en que la nueva oferta de mejora salarial se hizo "aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del Gobierno nacional", priorizando "el diálogo con los representantes gremiales desde el primer día de la gestión y así lo seguirá haciendo".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí