Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad

Paritaria bonaerense: así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

La propuesta mejora el porcentaje aunque mantiene el esquema de dos cuotas

Paritaria bonaerense: así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

Foto: Archivo EL DIA

12 de Agosto de 2025 | 09:37

Escuchar esta nota

En la reunión paritaria de esta mañana, Provincia mejoró la oferta salarial elevándola a 5% a pagar en dos tramos, cuando la anterior era de 3,2% respetando el mismo esquema. Ahora, son los gremios los que deben responder si la aceptan o no. Lo que puede tomarse como un dato es que, a diferencia de la ofrecido la semana pasada, en esta oportunidad no hubo un rechazo automático.

La propuesta contempla un incremento del 2,5% en agosto, que se cobraría en septiembre, y de otro 2,5% en octubre (a percibir en noviembre), además de una cláusula de monitoreo en septiembre y otra de reapertura de la negociación en octubre.

Si los gremios dan el sí a la nueva oferta, así quedarían los salarios de cuatro cargos testigo:

- Preceptor: agosto $600.070 - octubre $614.690

- Maestro de grado inicial: agosto $700.000 - octubre $713.217

- Maestro de grado con cinco horas: $882.991 - octubre $900.672

LE PUEDE INTERESAR

Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios

LE PUEDE INTERESAR

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

- Profesor con 20 módulos: agosto $900.433 - octubre $917.518.

Los gremios quedaron en someterlo a consideración antes de dar una respuesta, mientras que desde Provincia hicieron hincapié en que la nueva oferta de mejora salarial se hizo "aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del Gobierno nacional", priorizando "el diálogo con los representantes gremiales desde el primer día de la gestión y así lo seguirá haciendo".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Últimas noticias de La Ciudad

Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?

Se define el Súper Cartonazo por 4 millones: los números de este martes 12 de agosto
Deportes
A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?
Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
River juega con Libertad con las defensas bajas
Racing pone las fichas en juego ante Peñarol
Policiales
Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos
Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Espectáculos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Información General
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan
De la mano de las nuevas tecnologías: las carreras con más demanda en Argentina y con sueldos de hasta $8 millones
El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
El Día del Hijo del Medio: ¿El gran olvidado en las familias platenses?
Las redes sociales abruman a la mitad de los adolescentes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla