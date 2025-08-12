Paritaria bonaerense: así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

En la reunión paritaria de esta mañana, Provincia mejoró la oferta salarial elevándola a 5% a pagar en dos tramos, cuando la anterior era de 3,2% respetando el mismo esquema. Ahora, son los gremios los que deben responder si la aceptan o no. Lo que puede tomarse como un dato es que, a diferencia de la ofrecido la semana pasada, en esta oportunidad no hubo un rechazo automático.

La propuesta contempla un incremento del 2,5% en agosto, que se cobraría en septiembre, y de otro 2,5% en octubre (a percibir en noviembre), además de una cláusula de monitoreo en septiembre y otra de reapertura de la negociación en octubre.

Si los gremios dan el sí a la nueva oferta, así quedarían los salarios de cuatro cargos testigo:

- Preceptor: agosto $600.070 - octubre $614.690

- Maestro de grado inicial: agosto $700.000 - octubre $713.217

- Maestro de grado con cinco horas: $882.991 - octubre $900.672

- Profesor con 20 módulos: agosto $900.433 - octubre $917.518.

Los gremios quedaron en someterlo a consideración antes de dar una respuesta, mientras que desde Provincia hicieron hincapié en que la nueva oferta de mejora salarial se hizo "aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del Gobierno nacional", priorizando "el diálogo con los representantes gremiales desde el primer día de la gestión y así lo seguirá haciendo".