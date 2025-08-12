Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

Provincia y representantes de los gremios docentes mantuvieron esta mañana una nueva reunión por la paritaria salarial en la que hubo una nueva oferta sobre la mesa de negociación.

Después del rechazo unánime que hubo al primer ofrecimiento, que consistió en un 3,2% dividido en dos tramos (agosto y octubre), los gremios fueron convocados nuevamente y durante la reunión que se desarrolló de manera virtual la Provincia mejoró la propuesta.

Esta vez, la mejora salarial que se planteó es del 5% aunque manteniendo el esquema de pagarla en dos veces, también en agosto (a percibir en septiembre) y octubre (a cobrar en noviembre).

Se suma la implementación de una cláusula de monitoreo en el mes de septiembre y de reapertura en octubre.

Nota en desarrollo...