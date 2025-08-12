Cuenta DNI de Banco Provincia activó este martes 12 de agosto una de las promos más esperadas en La Plata

En agosto, los supermercados de La Plata ofrecen una amplia variedad de descuentos para quienes pagan con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, en otro mes en el que el ahorro es un objetivo prioritario para los vecinos.

Por caso, este martes 12 de agosto de 2025 Nini tiene dos jornadas especiales, y una de ellas es hoy. Pagando con la app del Bapro se obtiene un 15 por ciento de ahorro (tope de reintegro de $15.000 por día y por persona).

Además, el beneficio en los días martes también llega a través del 15% de descuento en el Grupo El Nene, con un reintegro máximo de $6.000 por fecha y por cuenta.

Cuenta DNI, descuentos en supermercados: día por día

El miércoles es el turno de Carrefour, que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro, devolución en el acto y la posibilidad de acumularlo con otras promociones vigentes, una ventaja que multiplica las oportunidades de ahorrar.

Los jueves, el Supermercado La Amistad aplica un 10% de descuento sin tope de reintegro, mientras que ChangoMás suma un incentivo aún mayor: 20% de descuento todos los jueves, viernes y sábados, también sin límite de reintegro y con devolución inmediata.

Con esta agenda semanal de beneficios, los platenses encuentran en Cuenta DNI una herramienta para optimizar el gasto, eligiendo estratégicamente el día y el comercio que más les convenga.

Estas son las promociones con Cuenta DNI, día por día:

Lunes: Día

Martes: Nini y El Nene

Miércoles: Carrefour

Jueves: La Amistad y Chango Más

Viernes: Chango Más

Sábado: Chango Más