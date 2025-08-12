Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes

El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes

El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes
12 de Agosto de 2025 | 10:38

Escuchar esta nota

Tras la llegada de Marco Rojo a Racing, su hermano Nicolás celebró el nuevo destino del ex defensor del Pincha y de Boca. Además, se refirió a la negada posibilidad de un nuevo ciclo en Estudiantes y explicó también porque nunca hubiese ido a verlo a la cancha. 

Nicolás Rojo, confeso hincha del Pincha y DT de fútbol infantil en un club de la Ciudad, contó que "como hincha era un buen refuerzo". Y agregó que "como hermano me encanta que hubiese jugado en Estudiantes. 

No obstante, se mostró contento por el desembarco en la Academia. "Tampoco estoy mal que esté en Racing, es un equipo de puta madre. Estoy contento y feliz porque le dieron la oportunidad de jugar", tiró. 

"Me gusta a la cancha, ir a verlo", reveló. Pero por otro lado sostuvo que en el caso de que Marcos "hubiese vuelto a Estudiantes no iba a poder ir a verlo por respeto a Estudiantes". 

Ahí se refirió a su relación con los hinchas del Pincha. "Siempre hablamos lo mismo. Un día me dijo que la gente me puteaba más a mí, no a él".  

Según aclaró para el caso de que se diera lo del retorno al Pincharrata, "si a vos no te quieren en un lugar ¿a qué vas a ir, a generar conflicto?". "Me quedo en mi casa y lo miro por la tele", reflexionó. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Lo puedo decir? Rojo reveló lo que le pidió Costas

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Cuenta DNI activó este martes una de las promos más esperadas en La Plata

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
+ Leidas

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes

La Provincia llamó a los estatales y docentes, que esperan una oferta salarial superadora

La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

El histórico robo del sable de San Martín: cómo desapareció y reapareció la reliquia más valiosa de Argentina
Últimas noticias de Deportes

Canarios de oro: se cumplen 30 años del histórico campeonato de La Plata Rugby Club

A pura ilusión, Estudiantes emprende el viaje copero: ¿cómo le fue en Paraguay?

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia

El mensaje de Cavani a los hinchas: “A seguir y seguir”
La Ciudad
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Desesperación de afiliados de IOMA: vienen del Interior a La Plata por demoras en las asignaciones de cuidadores domiciliarios
Paritaria bonaerense: de cuánto es la nueva oferta que Provincia le formuló a los docentes
Martes primaveral en La Plata, aunque asoma el frío extremo: ¿cuándo llega?
Se define el Súper Cartonazo por 4 millones: los números de este martes 12 de agosto
Policiales
Cayó un acusado de una millonaria y violenta entradera en La Plata: tiene antecedentes y hay aún dos prófugos
Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex
Sospechan que detrás del fentanilo adulterado “hay actores ocultos”
Vecinos de Villa Elisa en alerta por la inseguridad
Estaba por almorzar y sufrió un salvaje asalto
Espectáculos
VIDEO. La versión de un tema de Miranda! que hicieron en La Voz Argentina y que es furor
"División Palermo": ¿se viene la tercera temporada del éxito de Netflix?
Fátima Flórez y Javier Milei, ¿reconciliados? Habló la humorista y tiró una bomba
“La Leona”: la lucha de una madre en tiempos de violencia
L-Gante: “Siempre amé a mi ex, Wanda fue un hobby”
Política y Economía
Del "Turco" García a periodistas, los famosos que confirmaron sus candidaturas en Provincia
Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días
Vidal volvió a criticar el acuerdo PRO-LLA: "Yo quiero hacer posmileísmo"
Juicio contra YPF: se viene una definición clave
El PJ, entre internas y la variante Máximo K

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla