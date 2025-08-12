El hermano de Rojo explicó por qué no hubiese ido a UNO si se concretaba la vuelta a Estudiantes

Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Así quedarían los sueldos docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia
Escuchar esta nota
Tras la llegada de Marco Rojo a Racing, su hermano Nicolás celebró el nuevo destino del ex defensor del Pincha y de Boca. Además, se refirió a la negada posibilidad de un nuevo ciclo en Estudiantes y explicó también porque nunca hubiese ido a verlo a la cancha.
Nicolás Rojo, confeso hincha del Pincha y DT de fútbol infantil en un club de la Ciudad, contó que "como hincha era un buen refuerzo". Y agregó que "como hermano me encanta que hubiese jugado en Estudiantes.
No obstante, se mostró contento por el desembarco en la Academia. "Tampoco estoy mal que esté en Racing, es un equipo de puta madre. Estoy contento y feliz porque le dieron la oportunidad de jugar", tiró.
"Me gusta a la cancha, ir a verlo", reveló. Pero por otro lado sostuvo que en el caso de que Marcos "hubiese vuelto a Estudiantes no iba a poder ir a verlo por respeto a Estudiantes".
Ahí se refirió a su relación con los hinchas del Pincha. "Siempre hablamos lo mismo. Un día me dijo que la gente me puteaba más a mí, no a él".
Según aclaró para el caso de que se diera lo del retorno al Pincharrata, "si a vos no te quieren en un lugar ¿a qué vas a ir, a generar conflicto?". "Me quedo en mi casa y lo miro por la tele", reflexionó.
