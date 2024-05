Día de la Milanesa: un recorrido por cuatro lugares donde disfrutar de las más ricas

Ya sea al sándwich o al plato, acompañadas por papas fritas o puré… con lo que sea. Milanesas, milas, milangas…. Las hay de carne de vaca, de pollo, de berenjenas, de legumbres. De lo que no hay dudas es de que se trata de uno de los platos argentinos más típicos.

Tan importante es que hoy se celebra en Argentina su día. No se trata de una fecha institucional, como lo son muchas otras, sino de una fiesta popular, creada por sus propios fanáticos. La fecha no recuerda nada en particular, fue elegida de forma azarosa por sus fanáticos a través de una campaña en redes sociales promovida en 2011. A través de Facebook se votó y quedó elegido el 3 de mayo como el Día Nacional de la Milanesa.

En este recorrido te compartimos las propuestas de cuatro espacios gastronómicos de nuestra ciudad a los que ir mañana a celebrar a la querida milanga.

EL ÁNGEL GRIS

115 esquina 39

@elangelgrislaplata

Centro cultural, restaurante, rincón emblemático del barrio Hipódromo, El Ángel Gris tiene a la milanesa como una de las joyitas de la casa.

Mariano, el chef del lugar, incluye en sus elaboraciones condimentos “de afuera”, elección guiada por los 14 años de experiencia en España. Le traen especias de la India, Tailandia, España. “Lo que hago es marinar mucho las carnes para darle un toque diferente”, confiesa su secreto. Y sin dudas, sus preparaciones logran un sabor único.

“Tratamos de hacer platos de bodegón, por eso hay varias opciones para compartir”, agrega. El salón principal está ambientado con decoración retro que se luce desde las paredes y en cada rincón. Pero además, El Ángel Gris tiene un salón subterráneo, con un estilo particular, tipo pub irlandés, donde se suelen hacer celebraciones familiares o una juntada grande de amigos.

En la carta, ofrecen milanesa napolitana (clásica o XXL a caballo), milanesa de entraña a caballo o napolitana y unas mini milanesitas de pollo rebozadas en panko con barbacoa.

También hay sandwich de mila césar crispy de pollo.

Los días miércoles, hay promo de mila napo XXL con dos bebidas.

El Ángel Gris abre de martes a domingo de 18.30 a 00. Los domingos, ahora, también abre al mediodía, de 12 a 15.30. Pedidos al 221 569-7554.

Se puede consumir en el lugar y también se puede encargar para take away.

SR. SÁNGUCHE

7 e/ 45 y Plaza Italia

@sr_sanguche

Este local gastronómico del centro platense es especialista en sándwiches de milanesa. Tiene decenas de opciones diferentes para combinar tipos de carnes, aderezos y acompañamientos.

Las milas pueden ser de carne o de pollo; en pan ciabatta o francés.

Y los extras que podés agregarles van desde huevo, pepinillos y morrón hasta berenjenas al escabeche. ¡Para todos los gustos!

Estos son los sándwiches más pedidos:

Tucumano: mila con lechuga, tomate, mayonesa y mostaza.

Completo: mila con lechuga, tomate, huevo, jamón y queso.

Sr Sánguche: mila con cheddar, panceta y huevo frito; la especialidad de la casa.

Todas las variedades son para compartir.

También hay opción veggie.

El local está abierto de lunes a sábados de 11 a 24 y los domingos de 17 a 24.

Desde este mes cuentan con delivery, haciendo los pedidos al WhatsApp 221 350-8327.

La PROMO para este viernes 3 de mayo es la siguiente: 2 + 1 en todos los sánguches de 19 a 23; 50% off en todos los extras durante todo el día en compras superiores a $8.000, más una bebida de regalo.

LA BODEGUITA

Diag. 73 esquina 49

@labodeguitarestolp

La Bodeguita es un verdadero bodegón tradicional platense. Dentro de su carta, se destacan las propuestas de milanesas, que pueden ser de carne o de pollo.

Además de las variedades clásicas como la Napolitana, Caprese y Fugazetta, se incluyen otras como Americana (panceta, huevo frito y barbacoa), Chipolina (muzarella, cebolla y morrón rehogado) y De la Casa (muzarella, rúcula, jamón y aros de cebolla), entre otras tentaciones.

Las porciones suelen ser abundantes, por lo que se pueden compartir.

Pueden pedirse con guarnición de papas fritas, puré o ensalada.

Tienen delivery dentro del casco urbano.

Pedidos y reservas al 221-424-0249

La Bodeguita abre todos los días, de 11 a 23.30.

MORO FINCA Y FONDA

12 e/ 467 y 470 Club Hípico y Golf

@moro.fincayfonda

Moro nació seis años atrás reformulando el restaurante del Club Hípico y Golf de City Bell, un entorno verde por naturaleza, donde el green y el área de saltos ecuestres son parte del paisaje cotidiano. Allí, el chef Santiago Palma y su equipo dieron origen a un espacio gastronómico que desde el primer momento se propuso “volver a la fuente”. Tienen en el menú, por ejemplo, una fuente de milanesas y papas fritas. Sí: muchas, juntas, para compartir en familia y con amigos.

También tienen otras milas individuales, pero igual de abundantes, con muchas variedades: hay de ternera con fideos de manteca de hierbas; de pollo al roquefort (con cebollas al malbec, batata confitada y cabutias asadas); mila napolitana de ternera o pollo (con papas fritas o puré); mila de bife de chorizo (con morrones y cebollas escalivadas, cherries, queso provolone y muzza) y la especialidad de la casa, “La mila de la fonda”, de ternera con hongos, mozzarella, gruyere, panceta y verdeo. ¿Cuál te tentó más?

La fonda abre de martes a sábados de 8.30 a 00 y los domingos de 9 a 18.