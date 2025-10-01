Choque en la esquina de una escuela en La Plata generó caos de tránsito 

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la intersección de la calle 511 y la avenida 19, en la localidad de Gonnet, provocó demoras y complicaciones en el ingreso a una escuela de la zona. El siniestro se registró en plena hora pico, cuando gran cantidad de familias llegaban para dejar a sus hijos en el establecimiento educativo.

Según testigos, un automóvil rojo resultó fuertemente dañado en uno de sus laterales tras el impacto con otro vehículo. La colisión obligó a detener la circulación en el sector, generando largas filas de autos sobre ambas arterias.

Al lugar acudieron rápidamente agentes de tránsito y efectivos policiales para ordenar la circulación, ya que la congestión se volvió crítica en minutos. Algunos padres debieron dejar a sus hijos a pie en las inmediaciones debido a la imposibilidad de avanzar con sus vehículos.

Vecinos y automovilistas que circulaban por la zona manifestaron su malestar ante el desorden vial, sumado al riesgo que implica un choque de estas características justo en el horario de ingreso escolar. No se descarta que la situación haya sido agravada por la alta velocidad y la falta de respeto a las prioridades de paso en la esquina.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales en los autos involucrados fueron significativos. El tránsito se normalizó de manera paulatina una vez que se retiraron los rodados de la calzada.