Incendio en un tablero eléctrico generó susto en un edificio de La Plata

Un principio de incendio en el tablero eléctrico de un edificio ubicado en calle 34 entre 8 y 9, en pleno Barrio Norte de La Plata, generó alarma entre los vecinos durante la mañana de este miércoles.

Rápidamente, los residentes advirtieron la presencia de humo en el sector de instalaciones y dieron aviso a los servicios de emergencia. Al lugar acudió una dotación de Bomberos del Cuartel Central de La Plata, que trabajó para sofocar las llamas y controlar la situación.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue contenido sin que se propagara a otras partes del edificio. Según informaron las autoridades, no se registraron heridos ni personas afectadas por inhalación de humo.

El tránsito en la zona se vio momentáneamente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de seguridad. Además, personal de la empresa de energía fue notificado para realizar las verificaciones técnicas correspondientes y garantizar la normalidad del suministro eléctrico.

Los vecinos destacaron la rápida respuesta de los bomberos, que evitó que el hecho pasara a mayores.