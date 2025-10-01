Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Es una persona que conozco hace mucho"

Los premios Martín Fierro son especiales. Hasta son capaces de abrir confesiones inesperadas. Así, en la reciente entrega de los Martín Fierro 2025, la alfombra roja se convirtió en el escenario de un casual encuentro entre Evangelina Anderson y Yanina Latorre, luego de que la mediática asegurara que poseía un video comprometedor de la modelo con un hombre casado, información que Evangelina desmintió enérgicamente.

El cruce entre ambas captó la atención de los presentes y generó un momento de tensión y cierta picardía.

El intercambio comenzó con un tono humorístico. "Juralo por Lolita", lanzó Evangelina en referencia a la hija de Yanina, ante lo cual la panelista no dudó y juró por su propia hija, afirmando que, en el video que ella tenía, Evangelina entraba a un edificio y el hombre supuestamente casado ingresaba después.

Allí, la modelo no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario directo: "¿Con un casado? Si es verdad, decilo ahora". Los cronistas aprovecharon el momento y comenzaron a cantar "que lo diga, que lo diga", mientras Yanina se retiraba del lugar. "Tiene miedo", concluyó Eva, dejando en claro su postura sobre la supuesta relación.

Pero, lo cierto es que, Evangelina aprovechó el momento para revelar aspectos de su vida personal que hasta ahora no había compartido.

Entonces, la modelo confirmó estar enamorada y detalló que se trata de "una persona que conozco hace mucho". Aclaró que este sentimiento no surgió durante su relación con Demichelis, sino que existía previamente y, durante el tiempo que estuvo con el técnico, dejó esa relación en pausa, priorizando su vínculo de pareja.

El encuentro en los Martín Fierro 2025 dejó claro que, entre diferentes declaraciones, Evangelina Anderson decidió ponerle freno a los cuestionamientos para contar una nueva vertiente de su vida sentimental.