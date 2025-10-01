Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Un enfermero de PAMI preso por venta ilegal de fentanilo en Rosario

Un enfermero de PAMI preso por venta ilegal de fentanilo en Rosario
1 de Octubre de 2025 | 09:37

Escuchar esta nota

Un enfermero del PAMI fue detenido en la causa donde se investiga la venta ilegal de fentanilo y otros medicamentos en la ciudad santafesina de Rosario y ahora hay hermetismo en la investigación para saber si el acusado le facilitó anestésicos a un joven que murió en 2023.

Ayer se realizaron cuatro allanamientos en domicilios particulares del enfermero y en el Policlínico PAMI II en el que trabajaba el acusado desde 2014 donde se secuestraron ampollas de fentanilo y de bromuro de vecuronio, documentación y libros de farmacia.

La investigación, llevada a cabo por el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, detalla que el acusado, identificado como L.E.B., sustrajo de la institución médica diversos medicamentos, entre ellos fentanilo, para comercializarlo en el mercado negro.

Además de este delito, también se investiga la posible vinculación del enfermero con la muerte de un joven en agosto de 2023. Se estima que le había vendido fentanilo, el cual fue utilizado como droga.

Los operativos estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, UESPROJUD y SEINAROS Rosario.

Se espera que en las próximas horas el acusado sea formalmente imputado en la causa por el juez de Garantías, Román Lanzón.

