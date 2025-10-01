Pesadilla en La Plata: le desvalijan el auto y le roban sus ahorros para comprar dólares

El cuantioso robo fue en 47 entre 4 y 5, a plena luz del día / EL DIA

Un vecino de barrio Aeropuerto vivió ayer una tarde que difícilmente pueda borrar de su memoria. Lo que comenzó como una jornada laboral común terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla: le desvalijaron el auto y le robaron una parte de sus ahorros en pleno centro de La Plata.

De acuerdo a lo informado por voceros, el hecho ocurrió entre las 14 y las 16.30. A esa hora, el hombre estacionó su Fiat Siena blanco en 47, entre 4 y 5, y se dirigió a trabajar a una oficina ubicada a pocos metros. Dos horas después, cuando regresó para volver a su casa, se encontró con la desagradable sorpresa: la llave no encajaba en la cerradura de la puerta.

“Ahí intuyó lo que había pasado y lo confirmó enseguida”, relató un investigador. Al revisar el interior del vehículo comprobó que le habían sustraído una suma enorme: 1.400.000 pesos, dinero que tenía previsto cambiar por dólares esa misma tarde.

Pero el botín de los delincuentes no terminó ahí. También se llevaron su billetera, donde guardaba su Documento Nacional de Identidad, la licencia de tenencia de una escopeta calibre 12/70, un carnet de UPCN y otro del IOMA, además de otras pertenencias personales.

El episodio ocurrió a plena luz del día, en un horario de alto movimiento vehicular y peatonal, pero la víctima aseguró que nadie vio nada. “No hubo testigos”, dijo al ser entrevistado por los agentes.

Ahora, los investigadores intentan establecer si alguna cámara de seguridad de la zona -pública o privada- pudo captar la secuencia en la que los ladrones forzaron la cerradura y se hicieron con el millonario botín. Por el momento, no hay detenidos ni pistas firmes sobre la identidad del autor o los autores del hecho. El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó una serie de medidas para intentar esclarecer lo ocurrido.

Según reveló el hombre, no es la primera vez que sufre un robo de esta modalidad, por lo que se mostró preocupado e indignado.