Uno de los integrantes de "Olga" reveló que se convertirá nuevamente en padre: quién y cómo lo contó

Ahora, Benjamín Amadeo, cantante y también conductor en Olga, sorprendió a todos al anunciar que será papá por segunda vez.

La noticia la dio en el marco de su show en el Teatro Gran Rex, frente a una sala repleta de fanáticos. Así, el mencionado artista interrumpió su presentación antes de interpretar “Volaré” para dar el mensaje que emocionó a todos:

“Nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando para fin de marzo”, reveló con una sonrisa, generando una ovación y aplausos entre el público.

Vale destacar que, Amadeo ya es padre de Andes, su primogénita junto a su pareja Martina. Pero, ahora la familia se prepara para recibir a su segundo hijo.

El anuncio no lo hizo a través de la prensa ni de sus redes, sino en el escenario, un lugar que considera seguro y rodeado del cariño de sus seguidores.

Finalmente, durante su reflexión habló del amor profundo que inspira a sus canciones y con cierto suspenso, terminó confirmando el embarazo.