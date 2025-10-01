Comenzó el octubre primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la semana?

Tras amanecer con temperaturas bastantes frescas durante toda la semana, la primavera en La Plata alrededores sigue con buenas condiciones y temperaturas en ascenso por la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un miércoles con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 9 grados de mínima y 23 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el jueves, en la continuidad de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y temperaturas de entre 12 y 23 grados.

El viernes que se presentaría también con cielo parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 13 y 26 grados.