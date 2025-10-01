Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Quilmes

Horror en Quilmes: Rescatan a 13 hermanos víctimas de explotación y detienen a la madre

Horror en Quilmes: Rescatan a 13 hermanos víctimas de explotación y detienen a la madre
1 de Octubre de 2025 | 08:53

Un amplio operativo en Quilmes permitió el rescate y resguardo inmediato de un grupo de 13 hermanos menores de edad que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. La acción, enmarcada en una investigación por Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado y Corrupción de Menores, culminó con la detención de seis personas —cinco hombres y una mujer— presuntamente vinculadas a la explotación de los niños y adolescentes.

La intervención de la Policía y de la Secretaría de Seguridad de Quilmes se inició tras una alerta del Servicio Local sobre las malas condiciones de vida y la falta de asistencia escolar de los menores. La investigación, a cargo del Fiscal Daniel Ichazo, de la U.F.I. N° 08, reveló que los niños y adolescentes estaban siendo víctimas de explotación. Presuntamente, su progenitora los regenteaba a cambio de bienes. Los menores fueron rápidamente ubicados bajo resguardo de una familiar y trasladados para realizar la Cámara Gesell.

Ante la gravedad y urgencia de los hechos, las autoridades coordinaron un despliegue masivo de fuerzas en la ciudad. El operativo incluyó a la Comisaría de la Mujer y la Familia, la Oficina de Ciberpedofilia y la totalidad de los Grupos Tácticos Operativos de Quilmes. El objetivo fue garantizar la seguridad de los menores y ejecutar las órdenes de allanamiento y detención.

Se realizaron seis allanamientos de urgencia para detener a los principales sospechosos identificados en las declaraciones de las víctimas. Los procedimientos resultaron en la aprehensión de las seis personas, incluida la madre. También se secuestraron dispositivos digitales que serán analizados como evidencia.

Los seis detenidos fueron formalmente imputados por Abuso Sexual Agravado, Corrupción de Menores Agravada y Promoción o Facilitación de la Prostitución de Menores. La prioridad institucional se centró en el resguardo de los niños y adolescentes, quienes ya reciben la asistencia y contención necesaria tras haber sido extraídos del ámbito de vulnerabilidad.

