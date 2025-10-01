Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Información General

Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense

Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
1 de Octubre de 2025 | 13:12
1 de Octubre de 2025 | 13:12

Escuchar esta nota

La 51° Peregrinación Juvenil a Luján 2025 que se realizará este sábado 4 y domingo 5 de octubre bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza” va tomando color. Y en ese marco el Gobierno bonaerense informó que realizará, junto a los municipios, un operativo especial a lo largo de los 60 km de recorrido y contará con un Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

Seis ministerios provinciales forman parte de este despliegue de gran magnitud para acompañar a los peregrinos con la presencia de hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, defensa civil, stands para proveer agua y alimentos y puntos de reciclaje.

Este es el mapa interactivo:

Peregrinación a Luján: una por una, las ubicaciones de las postas

Estos son las postas sanitarias informadas por la Provincia:

Merlo
Ps 2 - 1° U.C.M. SIES PROV.
Av. Pte. Perón (Rivadavia) alt 26500 y Paraguay empresa IMSA playón de palmeras. (cruzando Paraguay 250 metros)
Ubicación: https://goo.su/7xB8zEB

Moreno
Ps 17- 2° U.C.M. SIES PROV. 
Av. San Martín alt 8900 y Aymaraes frente a paso a nivel (en barrio privado).
Ubicación: https://goo.su/UGIPyA3

General Rodríguez
Ps 30 - 3° U.C.M. SIES PROV. 
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España (sobre plazoleta pasando la estación de servicio YPF).
Ubicación: https://goo.su/8dBxZl

Luján
Ps 51- PUESTO MÉDICO AVANZADO 
Ruta Provincial 7 y cruce Ruta Nacional 5 - escudo
Ubicación: https://goo.su/bK7Dz4

Luján
Ps 63 - 4° HM SIES PROV. 
25 de Mayo y Nuestra Señora de Luján (en rotonda lado derecho)
Ubicación: https://goo.su/d05Ab

Además estas son las postas de alimentación:

Merlo
Av. Juan Domingo Perón 26498. Intersección calle Paraguay (Puesto 2). 
12:00 a 21:00 hs (04/10/2025)
10 baños, alfajores, frutas y aguas. 
Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/fk5kuJZ3HfPTApAG6

General Rodríguez (Malvinas)
Int. Colobraro y cruce RP 24 -plazoleta- (Puesto 23) 
12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025. 
10 baños, alfajores, frutas y aguas.
Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/SAb9VGS5dDNV4vMt8 

General Rodríguez
Bv. Bernardo de Irigoyen 612 y Balcarce, sobre Plazoleta frente a estación de GNC abandonada (Puesto 30 de Apoyo)
12:00 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025
10 baños, alfajores, frutas y aguas. 
Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/QQggybfhtY3psNWGA 
(En esta ubicación será dificultoso ingresar al horario indicado, por favor procurar ir con suficiente tiempo de antelación)

General Rodríguez
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. Teresa Mastellone, Gral. Rodríguez (puesto 41).
12 hs. del 04/10/2025 a las 03:00 hs. del 5/10/2025.
15 baños, alfajores, frutas y aguas. 
Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/xcsRzBwyXsJSbZPG9

Luján
Ingreso a Luján, en la dársena frente a la Universidad (Cerca del Puesto 52: Ruta Provincial nº 7 y Cruce RN 5).
12:00 hs. del 04/10/2025 hasta las 06:00 hs. del 05/10/2025
15 baños, alfajores, frutas y aguas. 
Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/ZpWE7C8KdmHBjm6R7

En cuanto a los puestos sanitarios, los mismos estarán ubicados en estos sitios: 

Descanso del Peregrino - Luján
Ingresar por Bartolomé Mitre 2, Luján. 
Deberán ingresar a los baños lo más temprano posible. Luego es dificultoso entrar.
25 baños. 
Link de ubicación: https://maps.app.goo.gl/fmJDgPxApf9TyfJK6?g_st=ipc 

Los puntos de hidratación serán los siguientes:

General Rodríguez
Puesto Apoyo 28 - Canillita
Bv. Bernardo de Irigoyen, altura primera plazoleta. 
10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

General Rodríguez
Puesto Apoyo 29.5 - Canillita
San Martín y Bv. Bernardo de Irigoyen. 
10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

General Rodríguez
Puesto Sanitario 30 - Canillita mediante manguera de 20 metros (gazebo institucional)
Bv. Bernardo de Irigoyen y Av. España sobre Plazoleta pasando la estación de servicio YPF
10:00 hs. del 04/10/25 hasta las 02:00 hs. del 05/10/25.

Luján
Puesto Sanitario 41 - Camión cisterna
Boulevard Bernardo de Irigoyen y Avenida Teresa Mastellone (destacamento policial)
8:00 hs. del 04/10/25 hasta las 06:00 hs. del 05/10/25

Luján
San Martin esq. Padre Salvaire (Basílica - Plaza) - Camión cisterna.
15:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25

Luján
Ntra Señora de Luján y 25 de Mayo (enfrente del Museo de Bellas Artes. Mirando hacia la Basílica, de frente, del lado derecho). - Camión cisterna.
17:00 hs. del 04/10/25 hasta las 14:00 hs. del 05/10/25

Morón
Plaza San Martín. Buen Viaje y San Martín (parada del colectivo línea 216). - Camión cisterna.
08:00 hs. hasta las 15:00 hs. del 04/10/25. 

Se aclaró que es importante que los destinos de los camiones pueden ser modificados por la Coordinación General durante el transcurso del evento de acuerdo a las necesidades operativas.

También habrá puntos de reciclaje:

La Matanza 
Avenida Rivadavia y Doctor Luis Güemes (Avenida Rivadavia 14899-15011, B1704 Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires)
Av. Rivadavia y Av. 25 de Mayo (Av. Rivadavia, B1704 Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires) 
Av. Rivadavia y Av. Díaz Vélez (Puente Díaz Vélez - República, B1702 Ciudadela, Provincia de Buenos Aires) 

Morón
Plaza San Martín (Ntra Sra del Buen Viaje 899-967, B1708ECQ Morón, Provincia de Buenos Aires)
Plaza seca Castelar (GAEV Espacios Verdes, Martín Irigoyen 418, B1712 Castelar, Provincia de Buenos Aires)
UGC 2 Haedo (José M. Estrada 110, B1706APB Haedo, Provincia de Buenos Aires)

Moreno
El Jilguero (Av. Bartolomé Mitre 150, B1742 Paso del Rey, Provincia de Buenos Aires)
Plaza Buján (Avenida Bartolomé Mitre, esq. Chorroarín, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)
Plaza San Martín (Plaza San Martín, OHM, Av. Bartolomé Mitre 2898, B1744 Moreno, Provincia de Buenos Aires)
Reverendo Padre Fahy (Reverendo Padre Fahy, B1744 La Reja, Provincia de Buenos Aires)
Avenida Storni (Av. Storni, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)
Francisco Álvarez (Descanso El Peregrino La Reja, Av. Francisco Piovano 6185, B1738 La Reja, Provincia de Buenos Aires)

Luján
General Las Heras entre Vicente López y Ramauge (Gral. las Heras 1850-1800, B6700AUS Luján, Provincia de Buenos Aires)
9 de Julio y Bartolomé Mitre (CVMH+VHJ, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Parada de micros UNLu (CWF6+5QQ, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 y María Unzué de Alvear (CW8R+9W6, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Las Heras y Sarmiento (CVHR+W9J, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Primo y Las Heras (CVJQ+862, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Rawson y Las Heras (https://goo.su/rhIq)
Lamadrid y Las Heras (CVHX+33C, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Belgrano y Las Heras (CWG2+M5R, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Las Heras y Leiva (CWG3+5WG, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Las Heras y Constitución (CWF6+H25, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 I (CWC9+FQX, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 II (CW9J+C7X, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 III (CW8W+33P, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 IV (CX73+88P, Luján, Provincia de Buenos Aires)
Ruta 7 V (CX65+QP2, Luján, Provincia de Buenos Aires)

Ituzaingó
Estación de tren (88RM+26W, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires)
Avenida Rivadavia (88PF+WGH, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires)

General Rodríguez
Avenida España y Ruta Provincial 7 (Av. España & RP7, B1749 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)
Demaestri y Ruta Provincial 7 (Demaestri & Ruta Provincial 7, B1749 Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires)

Más detalles del operativo

La peregrinación juvenil se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Tiene 60 kilómetros de recorrido entre Liniers y la Basílica de Luján e incluye a siete municipios bonaerenses: Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. 

La Provincia articula la organización de la logística junto a los gobiernos locales y a la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires, presidida por el Padre Juan Bautista Xatruch. 

“Para nosotros es una tarea central acompañar a las y los fieles. Así nos lo indicó el gobernador Axel Kicillof y también lo marca la historia y la identidad de esta provincia. Vamos a estar junto a cada peregrino a lo largo del camino de fe, amor y esperanza que recorrerán hasta llegar al encuentro de nuestra Patrona, la Virgen de Luján”, señaló Cristina Alvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) funcionará en la Universidad Nacional de Luján. Al finalizar el recorrido, los fieles arriban al Santuario de Luján del Arzobispado de Mercedes-Luján a cargo del Padre Lucas García.

Cabe destacar que la resolución 1.469, sancionada en 2022 por el Gobernador, establece la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en territorio bonaerense, para garantizar su desarrollo en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento. 

Por otro lado, se informó que el Ministerio de Transporte garantizará la interrupción del tránsito en calles y rutas atravesadas por la peregrinación, solicitará un refuerzo en la frecuencia de circulación de Trenes Argentinos y dispondrá 6 móviles de Vialidad con personal; el de Salud aportará 4 unidades hospital móviles y un hospital de mayor complejidad, 15 ambulancias equipadas, 1 shock room con centro operativo y 56 promotores de salud y atención en salud mental; el de Seguridad, sumará 1.4000 efectivos policiales, 45 equipos de comunicación, 6 móviles de Defensa Civil, 6 torres de iluminación y 2 torres cargadoras de celulares, 218 móviles, 78 motos, 16 caballos y un helicóptero policial y uno sanitario.

Por su parte, el Ministerio de Infraestructura intervendrá en la provisión de agua con 5 camiones cisterna y 4 puntos con canillas públicas a través de ABSA, 3 camionetas con combustible y operadores, y 3 torres de iluminación para zonas sin energía; Desarrollo de la Comunidad asistirá a los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de menores; mientras que Ambiente pondrá a disposición 30 puestos de separación de reciclado.

