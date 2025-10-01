VIDEO. Tensión por un incendio en La Plata: se prendió fuego una casa y quedó hecha cenizas

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles por la mañana en un barrio de La Plata, y sólo por fortuna no hubo que lamentar heridos de gravedad. El saldo fue una casa reducida a cenizas y mucha tensión.

El hecho ocurrió esta mañana en una vivienda de 156 bis y 50, donde la hermana de la dueña, embarazada de 5 meses, se dio cuenta que se había iniciado el fuego cuando ya había avanzado. Es por eso que necesitaron de la ayuda de los vecinos para intentar empezar a extinguirlo con baldazos de agua debido a la demora de los bomberos, por lo que se vivieron momentos dramáticos.

Al lugar acudieron varias dotaciones para poder controlar las llamas que, por momentos, era de grandes proporciones. "Se veían desde varias cuadras", contó un testigo que se comunicó al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896). Lo cierto es que este diario pudo saber que no se registraron heridos de gravedad y que sólo se trasladó al hospital San Martín a la mujer embarazada, que tiene dos hijos de 3 y 5 años, quien pese a que no se encontraba al momento del incendio fue afectada al llegar al lugar, por lo que recibió asistencia médicas a los fines de precaución.

En tanto, en el barrio también estaban preocupados por la desaparición del gato de la familia, a quien llaman "Misky". Lo cierto es que juzgar por las imágenes, la destrucción de la casa fue total y todo quedó hecha cenizas. Es por eso que quienes deseen ayudar a la familia pueden hacerlo con un mensaje al +5492215255333.