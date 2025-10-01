Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

El Gobierno de Estados Unidos "cerró" por primera vez en casi 7 años

Es debido a la falta de acuerdo para aprobar una ley de financiamiento. ¿Qué implica?

El Gobierno de Estados Unidos "cerró" por primera vez en casi 7 años

La administración nacional otra vez "cerró" durante una gestión de Trump

1 de Octubre de 2025 | 09:57

Escuchar esta nota

El Gobierno Federal de Estados Unidos entró en parálisis este miércoles por la mañana, después de que las divisiones partidistas impidieran al Congreso aprobar una ley de financiación, lo que supone el primer cierre de la administración nacional en casi siete años.

Cientos de miles de empleados federales se verán obligados a tomar licencias no remuneradas, algunos servicios públicos podrían ser suspendidos o retrasados y la publicación de datos económicos podría verse afectada.

El cierre comenzó horas después de que el Senado de Estados Unidos no aprobara un proyecto de ley de gastos a corto plazo que habría mantenido temporalmente el funcionamiento del Gobierno. La resolución propuesta por los republicanos del Senado fue bloqueada por los demócratas, al no alcanzar los 60 votos necesarios para su aprobación.

En las recientes negociaciones, los beneficios médicos fueron uno de los puntos centrales entre los dos partidos. Por un lado, los demócratas exigen beneficios más fuertes relacionados con la atención médica, incluida la extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Atención Asequible, que expirarán a finales de este año, y la restauración de la elegibilidad de la ley para la cobertura de ciertos inmigrantes legales, incluidos refugiados y solicitantes de asilo.

Por su parte, los republicanos se oponen a estas medidas y presionaron para que los niveles actuales de financiación gubernamental se mantengan temporalmente para dar más tiempo a las negociaciones.

Antes que se produjera este virtual cierre del Gobierno estadounidense, Trump advirtió que su administración “despedirá a mucha gente”, y culpó a los demócratas. “Bueno, pues los demócratas quieren cerrarlo. Y cuando se cierra es necesario hacer despidos. Así que voy a despedir a muchas personas que van a ser muy afectadas, y los demócratas, serán demócratas”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Nobel de la Paz: Trump insiste en ganarlo sí o sí

Escepticismo entre los gazatíes, esperanza en Israel

“Este es el cierre de Donald Trump. Es suyo”, dijo en X el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuando compartió el video del presidente.

