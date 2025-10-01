¿Cómo arrancó el Bitcoin octubre 2025 y cuáles son las proyecciones?

El Bitcoin abrió este miércoles 1ro de octubre de 2025 alrededor de US$ 114.048,7, con un máximo intradía de US$ 116.553,3 y un mínimo de US$ 113.970,5. Este comportamiento implica una volatilidad moderada, aunque con sesgo positivo en la sesión.

El mercado reaccionó con optimismo ante la debilidad del dólar estadounidense, una variable que suele favorecer a los activos digitales como refugio alternativo frente a monedas fiat.

Además, existe un impulso técnico que apuesta por una continuidad del alza, bajo la premisa de que octubre ha sido históricamente un mes favorable para Bitcoin: en 10 de los últimos 12 años, ha cerrado en terreno positivo.

Factores que empujan el mercado:

- Debilidad del dólar: Con una moneda estadounidense relativamente debilitada, los inversores tienden a buscar activos alternativos para preservar valor.

- Cierre del gobierno en EE. UU.: La incertidumbre fiscal en EE. UU. está siendo interpretada como un estímulo hacia inversiones no corrientes como criptomonedas.

- Resistencia técnica cercana y expectativas: Algunos analistas especulan que Bitcoin podría avanzar hacia rangos entre US$ 125.000 y US$ 126.000, siempre que supere resistencias clave.

- Antecedentes positivos de octubre: Ya en el pasado este mes ha sido una ventana de recuperación para Bitcoin.

Proyección para octubre: ¿consolidación o ruptura?

Si mantiene el tono alcista, el próximo objetivo estaría entre US$ 125.000 y US$ 126.000, aunque hacerlo sostenido será el verdadero desafío. En tanto que si se produce una corrección técnica, los niveles de soporte estarán entre US$ 110.000 y US$ 114.000.

Lo cierto es que los inversores deberán vigilar atentamente movimientos macroeconómicos globales, decisiones regulatorias y la dinámica de oferta-demanda institucional.