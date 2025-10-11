Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense
■ HOY
MÚSICA
Festival de Primavera de Música de Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, continúa la edición número 23 de este clásico evento organizado por Lumen Artis, con la actuación de Joaquín Chibá y Aldana Inés Altmann, violines, Dolores López Mac Kenzie, viola, Maricel Turkovich, cello, Estefanía Espector, clarinete. Programa: Contrapuntos 1,2,3 y 9 de J.S.Bach, Quinteto para clarinete y cuerdas de Mozart y Danzas Rumanas de B. Bartok. Socios sin cargo.
LE PUEDE INTERESAR
Guía de cines
20º cumpleaños de la OEB.- A las 10.30 en el salón de Actos del Colegio Canossiano, 166 entre 11 y 12, Berisso, concierto especial por el aniversario de la Orquesta Escuela de Berisso.
Knak.- A las 20 en el Ópera, 58 entre 10 y 11.
Encuentro musical.- A las 18 en la Capilla del Colegio María Auxiliador, 54 y 13, la Comisión de Exalumnos presenta un encuentro coral y orquestal. Participarán: Coro del Colegio de Médicos; Orquesta Juvenil Ntra. Sra. de la Paz; Coro de la Fundación Ludovica del H.de Niños; Agrupación Coral Atardecer; Coro femenino In Canto del Circulo Trentino.
Ciclo de Música de Cámara.- A las 19 en la sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, concierto a cargo del violoncellista José Araujo, quien interpretará la integral de las Suites para violoncello de Johann Sebastian Bach. El programa del sábado 11 incluirá las Suites N° 1 en Sol mayor, BWV 1007; N° 2 en re menor, BWV 1008 y N° 3 en Do mayor, BWV 1009. Entrada gratuita con reserva online.
VII Festival de la Música Italiana.- A las 20.30 en el Metro, 4 entre 51 y 53.
33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 51 entre 19 y 20, actuarán el Coro Estable de la Casa del Tango La Plata, Coro Cantares de La Plata, Coro de la Dirección General de Cultura y Educación, y Voces del Agua del SOSBA.
Noche italiana.- A las 21 en Resto G, 71 entre 17 y 18, la mejor música tana, acompañada de pastas a los 3 pasos.
Mato Ruiz.- A las 21 en Don Cipriano, 49 entre 4 y 5.
9ª edición de Música por la Identidad La Plata.- A las 17 en el Auditorio Hebe de Bonafini, 49 n° 481, con Yunga + Lava los platos.
TEATRO
Sueño de una noche de verano.- A las 21 en Telón negro, 13 entre 32 y 33.
Nico Serna: Mentiras sobre el amor.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47.
Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- A las 20 en El Galpón de La Caterva, 471 y 14b, City Bell. A la gorra.
Proyecto Campamento.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, se despide la obra teatral que visibilizó un hecho histórico trágico de la región. Escrita por Paula Tomassoni y dirigida por Eduardo Spínola.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.
Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova con dirección de Carlos Rapolla.
Fotogénesis.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Lisandro Fernández con dirección de Micaela Tristán.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con autoría y dirección de Liliana Perdomo.
Aceite de mariposa.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Las Olas (des)conociendo a Coriolano.- A las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo. Promo: 2x1.
Jeppener.- A las 21 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mauricio Serrano.
Bye Bye.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Severino, el infierno tiene nombre.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
EVENTOS
El Mamut.- Desde las 20 en En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115, pura Poesía, Parrilla y Perreo.
■ MAÑANA
MÚSICA
Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en 49 n° 879 entre 12 y 13, se presentará el dúo integrado por Luis Galfetti en clarinete bajo y saxofón y Patricio Lew en piano, para interpretar obras de Rasser, Semier Collery, Brosse, Guastavino, Piazzolla y Tozzola. Entrada libre y gratuita.
Concierto sinfónico en el Argentino.- A las 18 en la Sala Alberto Ginastera, 51 entre 9 y 10, la Orquesta Estable interpretará obras de Rossini, Mendelssohn y Beethoven, con dirección de su director titular, Carlos Vieu. Gratis con reserva.
9ª edición de Música por la Identidad La Plata.- A las 18 en el Playón Estación Provincial Meridiano V, 17 y 71, con Los hermanos Herrera + La Secta.
Tarde de tango.- A las 16 en el C. C. La Vieja Estación, Alberdi y Sidoti, canto para aficionados con la guitarra de Juan Páez.
TEATRO
Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 20 en Dynamo, 17 y 68.
Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas. Última función.
Un Enemigo del Pueblo.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, con dirección de César Palumbo.
Monstruos.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Oscarcito.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.
Bye Bye.- A las 20 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Gala de magia: Torbellino.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Fiumiccino.- A las 20.30 en Doble T, 34 entre 27 y 28, con dramaturgia y dirección de María Pascual.
Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.
EVENTOS
Expedición urbana.- A las 16 parte de 7 esquina 53 una nueva expedición urbana a cargo de Proyecto Arbórea con el fin de conocer los árboles de nuestra ciudad y una joya arquitectónica oculta. En esta oportunidad se hará junto a Ramiro Segura, antropólogo, quien hablará de las transformaciones en la ciudad. Libre y a la gorra.
