Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo

Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
11 de Octubre de 2025 | 10:05

Escuchar esta nota

Tras el accidente ocurrido en el Instituto Comercial Rancagua de la localidad de Pergamino en el marco de una feria de ciencias, el Consejo Profesional de Química renovó su reclamo por el estricto cumplimiento de la Ley 7020 que rige el ejercicio profesional, y establece el marco para garantizar la seguridad de los procesos químicos, con la ejecución exclusiva de personal idóneo y debidamente matriculado. 

Se recuerda que, el pasado jueves, el siniestro en cuestión dejó 17 heridos, entre ellos una alumna de 10 años que debió ser internada en el hospital Garrahan. El mismo se produjo cuando explotó un “volcán” artificial en cuyo interior se habría dispuesto  “azufre picado, carbón picado y una sal especial”, según relataron algunos de los testigos. 

Ante esto, desde la entidad colegiada se recordó que “sucesos como el acontecido, constituyen una constante en todo el territorio provincial y encuentran su denominador común en el manejo indebido o negligente de las sustancias químicas”.

Por eso, ante las dolorosas consecuencias de este hecho reciente, se convocó a docentes de escuelas técnicas -como así también al personal de los diversos establecimientos vinculados a la manipulación de sustancias químicas, “a acercarse al Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de regularizar y  jerarquizar su ejercicio profesional, mediante la obligatoria matriculación, y el acceso a la oferta de capacitaciones y asesorías permanentes”, resaltaron en un comunicado. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Sesenta muertes por el tránsito en lo que va del 2025 en la Región: alarmante tendencia

Atención, usuarios del Roca: el tren no llega ni sale de La Plata hoy y mañana

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

Ataque de un pitbull en La Plata: un joven perdió parte de un dedo al intentar separar a su mascota

Di María arremetió contra Toti Pasman: "Falsedad que tenés" y "cara dura que sos", "con mi mujer no" y "Tonti Plasma"

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Últimas noticias de Policiales

Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro

Triple crimen: un acusado estuvo preso y fue liberado en pandemia

Brutal ataque a una joven en pleno centro platense

Policías salvaron la vida de una nena en Abasto
La Ciudad
Atención, se viene la lluvia y activaron el alerta amarilla para La Plata y la Región
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones
Información General
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Deportes
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla