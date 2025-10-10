Sigue la puja por la reimpresión de boletas: el Gobierno apela el fallo de la Junta Electoral bonaerense
Tenso operativo en un hotel de La Plata: un hombre drogado se atrincheró, fue reducido e internado
Con el enorme respiro que significó la victoria sobre Sarmiento en Junín, el Lobo buscará en la tarde del sábado frente a Talleres un triunfo que le permita olvidarse definitivamente del tema descenso y apuntar a la clasificación entre los ocho mejores del Grupo B. El encuentro se disputará en el Bosque desde las 16 (se adelantó 45 minutos para permitir la televisación sin superposiciones de Argentina- México por el Mundial Sub 20) y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez. En el VAR estará Ariel Penel. El encuentro será televisado por ESPN Premium y se puede seguir por la Supertransmi de La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI).
Alejandro Orfila dispondrá solamente una variante al equipo de la última fecha, ya que Fabricio Corbalán (que cumplió la fecha de suspensión por la roja ante Rosario Central) reemplazará a Juan de Dios Pintado. Donde habrá novedades importantes es en el banco de relevos, ya que los volantes centrales de la Reserva, Nicolás Barros Schelotto y Pablo Aguiar (ambos de 19 años), fueron citados por primera vez, a la vez que se producirá el regreso de Franco Torres, ya recuperado de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en enero.
El hijo de Guillermo Barros Schelotto llega con el antecedente de un buen torneo en Reserva. Formado en Los Ángeles luego de sus inicios en las infantiles triperas, es zurdo, volante interior de manejo, tiene entre sus atributos una muy buena pegada que le valió ser el encargado de la pelota parada en el equipo dirigido por Zaniratto. Aguiar, en tanto, es un volante de recuperación nacido en Monte Grande, que llegó al club tras un paso por Racing y en 2024 fue convocado al Seleccionado juvenil paraguayo.
A su vez, nuevamente quedó afuera de la convocatoria Lucas Castro por cuarto partido consecutivo) por exclusiva decisión del entrenador. Orfila además resolvió que Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Alan Sosa y Jan Carlos Hurtado (reemplazado por Sebastián Lomónaco) queden fue de la nómina de potenciales relevos.
La victoria de San Martín de San Juan sobre San Lorenzo dejó al conjunto cuyano a 6 puntos del Lobo, por lo que una victoria tripera esta tarde lo sacaría prácticamente de todos los problemas, a la vez que dejaría a la T con el conjunto dirigido por Pipi Romagnoli pisándole los talones. A la vez, el triunfo de los sanjuaninos le dio el octavo lugar de la tabla, por lo que Gimnasia debe ganar para recuperar su posición de clasificación a los playoff. Además, el final del Clausura es pesado para el Lobo, ya que después de esta fecha vendrá el clásico platense (el domingo 19 a las 15.00 en UNO), visitará a River en el Monumental, será local frente a Vélez y cerrará en el Ciudad de Vicente López frente a Platense.
Talleres, por su parte, viene de empatar 0 a 0 en el clásico con Belgrano y transita tiempos convulsionados por una muy mala campaña que hoy lo tiene apenas un punto por encima del descenso. En la temporada ganó solamente 5 partidos y además fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la cual ganó solo un partido, igualó otro y perdió cuatro. Carlos Tevez, quien se hizo cargo del plantel tras la renuncia de Diego Cocca (quien no alcanzó a dirigir oficialmente) tampoco pudo levantar demasiado el rendimiento del equipo, que llega al Zerillo con cuatro fechas sin perder, aunque igualó 3 de los 4 partidos. El colombiano Portilla está afectado a su Selección, por lo que Talleres tendrá un cambio obligado para esta tarde.
Probables formaciones Gimnasia vs Talleres
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Juan Yangali; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Galarza; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tévez.
Hora: 16:00
Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).
Árbitro: Sebastián Martínez.
VAR: Ariel Penel.
TV: ESPN Premium.
