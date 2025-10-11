La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
María Eugenia, una periodista y vecina de La Plata, está luchando para traer de vuelta a su padre, Ricardo Emir Gorostiza, de 73 años, actualmente internado en República Dominicana. Gorostiza, exdiputado provincial, viajó junto a un grupo de amigos rumbo a Punta Cana, pero lo que iba a ser un viaje de descanso terminó en una emergencia médica.
Todo comenzó el pasado 1 de octubre, cuando planeaban regresar a la Argentina, Gorostiza sufrió una descompensación mientras estaba alojado en Punta Cana. Fue trasladado de urgencia al hospital IMG alrededor de las 11:30 a.m., aunque permaneció más de cinco horas en la sala de espera por demoras en la aprobación del seguro. Finalmente fue ingresado pasadas las 8 de la noche, con diagnóstico de influenza A, neumonía e insuficiencia renal.
Tras un breve mejoría y un traslado a sala común, el 7 de octubre volvió a empeorar: sufrió convulsiones y edema pulmonar, con un episodio que la propia María Eugenia relata vívidamente: su padre cayó mientras intentaba volver del baño y los médicos lo reanimaron con maniobras de RCP.
Aun con cobertura activa, la empresa Interassist Argentina declaró que la cobertura ya había vencido justo cuando el episodio crítico ocurrió. La hija denuncia que ese movimiento es irregular y una “zona gris” aprovechada por la aseguradora.
Según médicos argentinos consultados, el paciente solo puede regresar en avión sanitario, una operación compleja que requiere estabilidad clínica. La cuenta por la internación se estima en unos 10.000 dólares diarios y sigue en ascenso mientras la salud de Gorostiza permanece delicada.
María Eugenia insiste en que su padre no puede esperar más: exige una solución inmediata para repatriarlo lo antes posible y que el Estado o entidades solidarias se hagan eco del caso.
