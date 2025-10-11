Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

La madrugada de ayer en pleno centro platense estuvo marcada por una serie de peleas y escenas de violencia a la salida de bares y boliches , en un episodio que generó fuerte preocupación entre los vecinos, comerciantes y las autoridades.

Con el correr de las horas se fueron conociendo más videos que muestran la secuencia completa de los enfrentamientos ocurridos sobre calle 49 entre 6 y 7, una zona que concentra buena parte de la movida nocturna de la ciudad. Las imágenes reflejan un descontrol generalizado, con varios grupos de jóvenes golpeándose en plena vía pública, mientras otros observan o registran la escena con sus celulares.

En los videos se ve a jóvenes que caen al piso y son agredidos con patadas y golpes, mientras las peleas se generalizan. Algunos testigos relataron que la situación se extendió durante varios minutos y que no había presencia inmediata de personal policial o de control urbano en el lugar.

Fuentes médicas confirmaron que al menos dos personas fueron atendidas en el Hospital Rossi, una de ellas con lesiones en la cabeza y el tórax, y otra con golpes leves. Las familias de las jóvenes agredidas radicaron la denuncia correspondiente ante la Comisaría Primera de La Plata.

Hasta el momento no se registraron detenciones, aunque desde la fiscalía en turno se ordenó analizar los videos difundidos y solicitar las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal para identificar a los involucrados.