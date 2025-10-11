Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
EEUU y China en máxima tensión comercial por las "tierras raras": desaires, más aranceles y Argentina como posible enclave estratégico
Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región
ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Es sobrada la hora para normalizar el servicio del Roca: sábado sin trenes en La Plata
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La madrugada de ayer en pleno centro platense estuvo marcada por una serie de peleas y escenas de violencia a la salida de bares y boliches, en un episodio que generó fuerte preocupación entre los vecinos, comerciantes y las autoridades.
Con el correr de las horas se fueron conociendo más videos que muestran la secuencia completa de los enfrentamientos ocurridos sobre calle 49 entre 6 y 7, una zona que concentra buena parte de la movida nocturna de la ciudad. Las imágenes reflejan un descontrol generalizado, con varios grupos de jóvenes golpeándose en plena vía pública, mientras otros observan o registran la escena con sus celulares.
En los videos se ve a jóvenes que caen al piso y son agredidos con patadas y golpes, mientras las peleas se generalizan. Algunos testigos relataron que la situación se extendió durante varios minutos y que no había presencia inmediata de personal policial o de control urbano en el lugar.
Fuentes médicas confirmaron que al menos dos personas fueron atendidas en el Hospital Rossi, una de ellas con lesiones en la cabeza y el tórax, y otra con golpes leves. Las familias de las jóvenes agredidas radicaron la denuncia correspondiente ante la Comisaría Primera de La Plata.
Hasta el momento no se registraron detenciones, aunque desde la fiscalía en turno se ordenó analizar los videos difundidos y solicitar las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal para identificar a los involucrados.
LE PUEDE INTERESAR
Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso
LE PUEDE INTERESAR
Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí