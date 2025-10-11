Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

11 de Octubre de 2025 | 15:14

La madrugada de ayer en pleno centro platense estuvo marcada por una serie de peleas y escenas de violencia a la salida de bares y boliches, en un episodio que generó fuerte preocupación entre los vecinos, comerciantes y las autoridades.

Con el correr de las horas se fueron conociendo más videos que muestran la secuencia completa de los enfrentamientos ocurridos sobre calle 49 entre 6 y 7, una zona que concentra buena parte de la movida nocturna de la ciudad. Las imágenes reflejan un descontrol generalizado, con varios grupos de jóvenes golpeándose en plena vía pública, mientras otros observan o registran la escena con sus celulares.

En los videos se ve a jóvenes que caen al piso y son agredidos con patadas y golpes, mientras las peleas se generalizan. Algunos testigos relataron que la situación se extendió durante varios minutos y que no había presencia inmediata de personal policial o de control urbano en el lugar.

Fuentes médicas confirmaron que al menos dos personas fueron atendidas en el Hospital Rossi, una de ellas con lesiones en la cabeza y el tórax, y otra con golpes leves. Las familias de las jóvenes agredidas radicaron la denuncia correspondiente ante la Comisaría Primera de La Plata.

Hasta el momento no se registraron detenciones, aunque desde la fiscalía en turno se ordenó analizar los videos difundidos y solicitar las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Municipal para identificar a los involucrados.

 

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso

LE PUEDE INTERESAR

Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Brutal ataque a patadas a una joven en pleno centro platense
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

La Cámara Nacional determinó que Diego Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza: ¿se reimprimen las boletas?

La AFA borró a Estudiantes en el homenaje a Russo: arden de bronca los hinchas y Verón salió al cruce

Finde largo para entretenerse en La Plata: la agenda más completa del espectáculo

¡Al borde la censura! Lali cumple años y Pedro Rosemblat la saludó con un posteo sexual
+ Leidas

El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV

Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región

Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV

ANSES le quitará la asignación familiar a un segmento de asalariados: ¿quiénes perderán el beneficio?

Brutal ataque a patadas a una joven en pleno centro platense

VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Sábado caluroso y con probabilidad de tormentas a la noche: cómo estará el domingo
Últimas noticias de Policiales

Conmoción: hallaron otro cuerpo a la vera de la Ruta 11 en Berisso

Choque en Gonnet: dos jóvenes hospitalizados tras impactar con un auto

Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo

Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
La Ciudad
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana
Avanza la tormenta: el SMN mantienen el alerta amarilla para La Plata y la Región
Llegó la promo más esperada: sábado de descuentos en carnicerías con cuenta DNI del Banco Provincia
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Espectáculos
“Gilmore Girls”: las chicas que hablaban rápido y soñaban en grande
“El diablo viste a la moda 2” suma a Lady Gaga a sus filas
“En el contrato exijo, después no” Moria vuelve a la tevé con su propio show matutino
VIDEO. Pedro Rosemblat y el mensaje a Lali: “Se arma una familia”
Luciana Elbusto habló de su acercamiento a Brancatelli en los Martín Fierro
Información General
Tras la explosión en la feria de ciencias de Pergamino, exigen que los experimentos sean realizados por personal idóneo
¿El Principio del Fin de la SUBE? El impacto del Pago con Tarjeta de Crédito en el Transporte Público
Chicos y pantallas: desde cuándo deben usarlas
VIDEO. Está grave tras un accidente en una feria de ciencias
Una ciudad limita el celular para grandes y chicos
Deportes
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
El análisis de Scaloni tras el discreto triunfo ante Venezuela: "Darle prioridad a los chicos"
La agenda deportiva de este sábado, al rojo vivo: horarios y TV
VIDEO. AFA borró al Pincha de un video dedicado a Russo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla