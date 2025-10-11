Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |De cara a la temporada de verano

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

En Mar del Plata arrancan en los $300 mil por semana. Hay poca oferta y se vincula a la especulación de una posible devaluación post electoral. La suba interanual es del 25%

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

Los turistas que viajaron este fin de semana ya consultan valores / El Dia

11 de Octubre de 2025 | 01:07
Edición impresa

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, la Costa Atlántica sigue siendo una de las alternativas elegidas para tomarse unos días de descanso y las familias que planean viajar ya analizan el valor de los alquileres temporarios. La poca oferta vigente -condicionada por la situación económica y la especulación electoral- arranca en los 300 mil pesos, con precios que varían significativamente según el destino.

Frente a la competencia con los sitios de interés en el exterior, las localidades costeras diversifican las propuestas para atraer visitantes, con alternativas accesibles para todos los bolsillos.

Por su variada oferta turística, Mar del Plata continúa siendo uno de los destinos más populares.

Verónica Berasueta, vicepresidenta primera del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, explicó a este diario que los alquileres temporarios registraron un aumento del 25 por ciento, a comparación del año anterior. “Igual, los precios recientemente publicados están por debajo de la inflación”, señaló.

Desde la entidad colegiada, informaron que los precios sugeridos para la temporada marplatense arrancan en los 300.000 pesos por semana, para un departamento de un ambiente con capacidad para dos y tres personas. En el caso de un dos ambientes, para tres o cuatro personas, los valores inician en 470.000 pesos; los de tres ambientes, para cinco o seis personas, desde 690.000 pesos y los chalets de tres ambientes, también para cinco o seis personas, a partir de 940.000 pesos.

Sobre los valores, se aclaró, “son orientativos”, ya que varían en relación al estado y la ubicación del inmueble, entre otras variables.

En el marco de la volatilidad del dólar y las especulaciones en torno a una posible devaluación del peso tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, desde el Colegio de Martilleros informaron que en Mar del Plata, al igual que Miramar, Mar Chiquita y Balcarce -partidos que también integran el departamento judicial- ya tienen propiedades en oferta para alquilar en la temporada 2025 - 2026.

Al respecto, Berasueta, comentó que “si bien hay propietarios que esperan las elecciones, para ponerle un valor de alquiler a su propiedad, un 80 por ciento ya autorizó hacer pública la oferta por su inmueble”.

Además, a pesar de la compleja situación económica que atraviesa el país y el ajustado presupuesto familiar, las expectativas “son buenas”, afirmó la martillera.

El fin de semana largo del 12 de octubre se marca como un clásico de visita a la Costa para ver o resolver un alquiler de verano. “Este fin de semana es un termómetro de lo que será el verano, porque ya empezamos a alquilar, la gente que llega consulta y los propietarios vienen para autorizar las operaciones”, confirmó Berasueta.

Ofertas para todos los bolsillos

Según una reconocida plataforma de gestión de viajes con oferta de alquileres temporarios, a la fecha ya se encuentran algunas ofertas disponibles.

Un dato que no pasa inadvertido es que, a diferencia del año anterior, la cantidad de alternativas es mucho menor, lo que hace suponer cierta incidencia del proceso electoral.

Las opciones seleccionadas corresponden a 6 noches, del 4 al 10 de enero.

Así, en Mar del Plata, un departamento para dos personas, situado en la zona céntrica y a pocas cuadras de la playa, ronda los 560.000 pesos. Mientras, un dos ambientes para una familia tipo -conformada por dos adultos y dos menores- se consigue por unos 680.000 pesos. Ahora, en la zona de Playa Grande, al momento de la consulta, solo surgió la opción de departamento para cuatro personas por un valor de $900.000.

En Pinamar, la plataforma presentó entre 30 y 50 ofertas. Un departamento para dos adultos, situado a dos kilómetros de la playa, va de los 720.000 pesos, a opciones de inmuebles con vista al mar, que superan el millón de pesos. En tanto, para una familia tipo, los valores arrancan en el millón y medio de pesos.

En el caso de Villa Gesell, uno de los lugares elegidos por los jóvenes y la familia, un departamento para dos adultos, a 10 cuadras de la playa, se consigue por unos 400.000 pesos. Las opciones para el grupo familiar integrado por cuatro personas, parte desde el millón de pesos.

Dentro del partido de la Costa, en San Bernardo, un departamento céntrico y a metros de la playa, para dos o cuatro personas, los valores arrancan en los 600.000 pesos y supera el millón de pesos.

 

