Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos |AFTER OFFICE

El Pelu-Palooza en el Movistar Arena: ¡Cringe!

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

11 de Octubre de 2025 | 20:00

¡Chicas! ¡Por favor díganme que fue una joda! ¡Se los ruego encarecidamente!

¿De qué estás hablando, Dorys?

Lo del Presi en el movistar Arena. Díganme que es “fake”. Que lo hizo algún guacho con inteligencia artificial. Que es todo trucho para desprestigiarlo.

Murió Diane Keaton, la actriz que redefinió la naturalidad y el carisma en el cine estadounidense

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata

Lamento informarte, Nelly, que es posta. Pasó dendeveras. Tu Presidente volvió como rock star para presentar su libro y lanzar su campaña.

¡No puede ser!

Pero fue. Porque tu ídolo libertario vive en Narnia. Ni mosqueó por el quilombo Espert ni por los audios de Spagnuolo. Se cree más allá del bien y del mal. Se lo comió el personaje. 

¿Y toda la gente que fue?

No sé, les habrán garpado. Hasta Yuyito estaba. Parece que oraron juntos en  privado.

¿Oraron?!

Eso dicen. Como la Yuyo es Pastora y él invoca a las Fuerzas del Cielo …

¡Cringe! ¡Todo cringe! Si no hay nada para festejar. ¡Una malaria de locos!

Yo creo que como ese personaje lo ayudó a sentarse en el sillón de Rivadavia, debe pensar que si lo reflota recupera algunos de los muchos puntos perdidos.

No tiene cintura el chabón. Cero político. ¿Y qué cantó?

Como nueve temas conocidos, pero cambiándole la letra. A saber: “Panic Show”, de La Ranga; “Demoliendo hoteles”, de Charly García; “Rock del Gato”, de Ratones Paranoicos; “Blues del Equipaje”, de La Mississipi; “No me arrepiento de este amor”, la versión de Attaque 77; “Dame el fuego de tu amor, de Sandro; “Libre”, de Nino Bravo; “Tu vicio” (reversionado), de Charly. Todo muy surrealista.

¡Ni hablar de su partenaire, la mezzosoprano Lilia Lemoine! Más bizarro, imposible.

Y los compositores ¿no habrán chillado? ¿Les habrá pedido autorización? ¿Habrá pagado SADAYC?

Lo que va a tener que pagar (con la nuestra, obvio) son las nuevas boletas para el 26. Porque Espert  “cárcel o bala” no va más. È morto. 

No van a servir ni para papel higiénico esas boletas. ¿Y no se lo puede borrar con liquid paper? ¿O pegarle la foto del colorado en su lugar?

No, porque creo que ahora encabeza Karen Reichardt.

No la juno. ¿Quién es?

Tiene un programa en la TV Pública: “Amores Perros”.

¡Ah! Por eso la eligió el Peluca, que tiene más empatía con los canes que con la gente.

¡Y encima la guita prometida por el Tío Sam no llega! Parece que fue un espejismo, un cuento chino.

Me hiciste acordar de la China Suárez. ¿La vieron paseando románticamente por Madrid? En avión privado fueron.

El Galatasaray le ve a meter una patada en elquetejedi a Mauro por faltar a los entrenamientos. Se va a quedar en Pampa y la vía el pollerudo.

Quisiera ser Juanma Cativa, el peluquero y estilista de la China, que no se le despega ni a sol ni a sombra y viaja gratarola. Becado el pibe.

Yo con suerte viajo con mi caniche toy. 

Hablando de la forrándula, ¿vieron la promo de Master Cheff en la que Wanda Tanga y el jurado se burlan de Maurito comiendo maníes?

Nunca entendieron que de los cuerpos no se habla. Y menos de los manises.

¡Maníes, Dorys! ¡Maníes! El chizito de Jacobo reversionado.

¡Me diste antojo! ¡Mozo! ¡Manises salados y birra para todas, please! ¡Chin, chin!

