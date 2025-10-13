Los candidatos de Potencia, Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, cierran su campaña en Mar del Plata

Fuerte caída del dólar oficial y el blue en el inicio de la semana
El 17 de octubre por la tarde, en el marco de la etapa final de la campaña, los candidatos de Potencia Ricardo López Murphy (CABA) y María Eugenia Talerico (PBA) junto a sus principales exponentes de sus listas visitarán la ciudad de Mar del Plata. La actividad principal será el cierre de campaña del interior de la Provincia, donde se presentarán las propuestas para la producción y desarrollo del interior de la provincia de Buenos Aires y sus habitantes.
El evento se realizará en el Teatro Victoria (Rivadavia 2360) y previo al inicio de las exposiciones habrá ruedas de prensa donde se esperan medios nacionales y los principales medios marplatenses.
Por el lado de las exposiciones se desarrollarán en dos bloques de tipo panel con la moderación de la prestigiosa periodista Giselle Vellaz:
- Bloque 1: La creación de Riqueza (general sin posiciones políticas)
Para desafiar la escases de desarrollo representado en la pobreza, es decir la ausencia, tanto de valores, empleo de calidad, medios, seguridad, salud, etc. se propone pensar el en opuesto. La riqueza. La misma entendida en su definición amplia. Riqueza cultural, riqueza de valores, de infraestructura, de economía, etc. Los expositores desarrollaran los aportes y contribuciones a la creación de riqueza en cada tema propuesto. Los problemas y soluciones de los dos sectores más relevantes de Mar del Plata. Sin perjuicio del resto de ellos como la industria, el comercio y la producción frutihortícola, desarrollo informático, etc. entendemos que tanto la pesca y la actividad portuaria como el Turismo son los dos pilares distintivos de la Ciudad que operan como base de sustentación de gran parte de la economía de la misma.
- Salud como un deber moral. Desarrollo de un sistema de salud completo y eficaz.
- Las razones del estancamiento social y económico de Necochea.
- Visión de las economías integradas en la región.
A modo de cierre de campaña tanto RLM como MET desarrollaran sus principales propuestas para llevar al Congreso. Su visión de la marcha general de las cosas y las salidas posibles para una Argentina que salga de su letargo.
