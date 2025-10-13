¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
Una reunión que marcó el arraigo y el auge del narcotráfico en la Región
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
La delegación de La Plata partió rumbo a Mar del Plata para disputar la final de los Juegos Bonaerenses
Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía
Avanzan con la campaña contra el dengue en diversas zonas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Peticiones en la Justicia del pasado expusieron la no entrega de viviendas, la falta de escrituración y conflictos sin resolver
Vecinos que adquirieron viviendas o cocheras que pertenecen a los doce edificios a cargo de la Constructora ABES -distribuidos en diferentes direcciones clave del casco urbano-, se encuentran inmersos en un limbo de incertidumbre, enojo, desamparo. Mientras tanto salieron a la luz demandas previas contra la empresa por incumplimiento de entrega de las viviendas, problemas en la escrituración y presentaciones por presuntos daños y perjuicios.
Los sinónimos parecen no alcanzar para explicar las emociones de los propietarios sin propiedad.
El panorama es delicado. En comunicación con EL DIA, fueron muchas las personas que manifestaron haber perdido los ahorros de toda una vida en tanto que, también están los que planificaron abandonar el lugar de alquiler para ir a vivir a departamentos que habían comprado y les iban a entregar según los plazos establecidos por ABES constructora. En pocas palabras, no tienen donde dormir.
Mientras los días se continúan tachando en el calendario, los compradores mantienen vigente la esperanza de recibir alguna respuesta de la empresa.
En pos de ello, los compradores eligieron no llevar a cabo medidas legales, aunque no descartan hacerlo según lo indiquen sus respectivos abogados.
Una persona demandó en el 2023 a la empresa ABES por falta de entrega y escrituración de un departamento y dos cocheras correspondiente al edificio “Rodericus” (uno de los doce en la Ciudad, ubicado en 47 entre 12 y 13). A ello, le agregó “daños y perjuicios por incumplimiento contractual”.
LE PUEDE INTERESAR
Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata
LE PUEDE INTERESAR
Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad
La persona, según la demanda, en 2016 firmó un contrato de adhesión valuado en más de 300.000 dólares.
Habiendo pagado más del 70 por ciento -más de 200.000 mil dólares, el plazo de entrega era abril de 2019 pero no se respetó. De aquella fecha hasta 2023, la empresa no hizo entrega ni aceptó nuevos pagos. Además del dinero aportado, la demandante exhibió los diferentes gastos que tuvo que solventar a fin de resolver el problema habitacional.
“Solo brindan respuestas evasivas”, sentenció la persona en la demanda judicial.
También con el rótulo “Demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios por monto indeterminado”, salió a la luz otra demanda -de 2009 pero actualizada en el Fuero Civil en mayo de este año- contra ABES constructora.
La misma consistió en la entrega de un departamento con cochera “a construirse en la avenida 44 entre 11 y 12”, cuya fecha de entrega fue establecida a dos años.
No obstante, según la demanda, cuando llegó el plazo de entrega, el edifico no existía. Ante ello, desde ABES decidieron cambiar de edicio para realizar la entrega un año después. No obstante la misma nunca se cumplió.
Recién en 2017, es decir ocho años después, se entregó un departamento aunque no fue el acordado: rápidamente la vivienda exhibió desperfectos “gravísimos” como problemas en el piso, roturas en la bañera y la necesidad de un recambio en los azulejos del baño.
Recién en 2024, la demandante logró escriturar la propiedad aunque fue obligada a pagar un monto de “supuestas deudas y tasas municipales” consecuencia de la propia tardanza de la escrituración.
Las demandas relatadas son un retrato de la situación de diferentes vecinos de la Ciudad.
Quienes hablaron con este diario expresaron que todavía prefieren no realizar demandas en el Fuero Civil -las famosas cartas documento- por miedo a lo que pueda llegar a suceder con la futura propiedad. Es más, ante la intención de EL DIA de realizar otro tipo de entrevistas con ellos, tampoco accedieron ante posibles represalias. Aunque crece la intención por reunirse y cada vez son más los rumores de lo que puede llegar a ocurrir con ABES, la inacción prevalece.
Las obras en los doce edificios de ABES constructora están paradas hace varios meses. La preocupación se esparció entre los propietarios que compraron departamentos en pozo, especialmente en aquellos cuyas viviendas tenían como fecha de entrega julio, agosto o septiembre. Desde ABES lo último que expresaron -vía mail- fue que realizarían una convocatoria pero no dijeron cuándo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí