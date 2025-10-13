Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |Numerosos clientes afectados

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Peticiones en la Justicia del pasado expusieron la no entrega de viviendas, la falta de escrituración y conflictos sin resolver

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

edificio “dezzeo”, de calle 55 entre 4 y 5, continúa parado / d. alday

13 de Octubre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Vecinos que adquirieron viviendas o cocheras que pertenecen a los doce edificios a cargo de la Constructora ABES -distribuidos en diferentes direcciones clave del casco urbano-, se encuentran inmersos en un limbo de incertidumbre, enojo, desamparo. Mientras tanto salieron a la luz demandas previas contra la empresa por incumplimiento de entrega de las viviendas, problemas en la escrituración y presentaciones por presuntos daños y perjuicios.

Los sinónimos parecen no alcanzar para explicar las emociones de los propietarios sin propiedad.

El panorama es delicado. En comunicación con EL DIA, fueron muchas las personas que manifestaron haber perdido los ahorros de toda una vida en tanto que, también están los que planificaron abandonar el lugar de alquiler para ir a vivir a departamentos que habían comprado y les iban a entregar según los plazos establecidos por ABES constructora. En pocas palabras, no tienen donde dormir.

Mientras los días se continúan tachando en el calendario, los compradores mantienen vigente la esperanza de recibir alguna respuesta de la empresa.

En pos de ello, los compradores eligieron no llevar a cabo medidas legales, aunque no descartan hacerlo según lo indiquen sus respectivos abogados.

demandas previas

Una persona demandó en el 2023 a la empresa ABES por falta de entrega y escrituración de un departamento y dos cocheras correspondiente al edificio “Rodericus” (uno de los doce en la Ciudad, ubicado en 47 entre 12 y 13). A ello, le agregó “daños y perjuicios por incumplimiento contractual”.

LE PUEDE INTERESAR

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

La persona, según la demanda, en 2016 firmó un contrato de adhesión valuado en más de 300.000 dólares.

Habiendo pagado más del 70 por ciento -más de 200.000 mil dólares, el plazo de entrega era abril de 2019 pero no se respetó. De aquella fecha hasta 2023, la empresa no hizo entrega ni aceptó nuevos pagos. Además del dinero aportado, la demandante exhibió los diferentes gastos que tuvo que solventar a fin de resolver el problema habitacional.

“Solo brindan respuestas evasivas”, sentenció la persona en la demanda judicial.

También con el rótulo “Demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios por monto indeterminado”, salió a la luz otra demanda -de 2009 pero actualizada en el Fuero Civil en mayo de este año- contra ABES constructora.

La misma consistió en la entrega de un departamento con cochera “a construirse en la avenida 44 entre 11 y 12”, cuya fecha de entrega fue establecida a dos años.

No obstante, según la demanda, cuando llegó el plazo de entrega, el edifico no existía. Ante ello, desde ABES decidieron cambiar de edicio para realizar la entrega un año después. No obstante la misma nunca se cumplió.

Recién en 2017, es decir ocho años después, se entregó un departamento aunque no fue el acordado: rápidamente la vivienda exhibió desperfectos “gravísimos” como problemas en el piso, roturas en la bañera y la necesidad de un recambio en los azulejos del baño.

Recién en 2024, la demandante logró escriturar la propiedad aunque fue obligada a pagar un monto de “supuestas deudas y tasas municipales” consecuencia de la propia tardanza de la escrituración.

Las demandas relatadas son un retrato de la situación de diferentes vecinos de la Ciudad.

Quienes hablaron con este diario expresaron que todavía prefieren no realizar demandas en el Fuero Civil -las famosas cartas documento- por miedo a lo que pueda llegar a suceder con la futura propiedad. Es más, ante la intención de EL DIA de realizar otro tipo de entrevistas con ellos, tampoco accedieron ante posibles represalias. Aunque crece la intención por reunirse y cada vez son más los rumores de lo que puede llegar a ocurrir con ABES, la inacción prevalece.

Las obras en los doce edificios de ABES constructora están paradas hace varios meses. La preocupación se esparció entre los propietarios que compraron departamentos en pozo, especialmente en aquellos cuyas viviendas tenían como fecha de entrega julio, agosto o septiembre. Desde ABES lo último que expresaron -vía mail- fue que realizarían una convocatoria pero no dijeron cuándo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

¿Por qué Eduardo Domínguez se fue enojado con la prensa?

Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Últimas noticias de La Ciudad

Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Deportes
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla