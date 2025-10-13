El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Vecinos que adquirieron viviendas o cocheras que pertenecen a los doce edificios a cargo de la Constructora ABES -distribuidos en diferentes direcciones clave del casco urbano-, se encuentran inmersos en un limbo de incertidumbre, enojo, desamparo. Mientras tanto salieron a la luz demandas previas contra la empresa por incumplimiento de entrega de las viviendas, problemas en la escrituración y presentaciones por presuntos daños y perjuicios.

Los sinónimos parecen no alcanzar para explicar las emociones de los propietarios sin propiedad.

El panorama es delicado. En comunicación con EL DIA, fueron muchas las personas que manifestaron haber perdido los ahorros de toda una vida en tanto que, también están los que planificaron abandonar el lugar de alquiler para ir a vivir a departamentos que habían comprado y les iban a entregar según los plazos establecidos por ABES constructora. En pocas palabras, no tienen donde dormir.

Mientras los días se continúan tachando en el calendario, los compradores mantienen vigente la esperanza de recibir alguna respuesta de la empresa.

En pos de ello, los compradores eligieron no llevar a cabo medidas legales, aunque no descartan hacerlo según lo indiquen sus respectivos abogados.

demandas previas

Una persona demandó en el 2023 a la empresa ABES por falta de entrega y escrituración de un departamento y dos cocheras correspondiente al edificio “Rodericus” (uno de los doce en la Ciudad, ubicado en 47 entre 12 y 13). A ello, le agregó “daños y perjuicios por incumplimiento contractual”.

La persona, según la demanda, en 2016 firmó un contrato de adhesión valuado en más de 300.000 dólares.

Habiendo pagado más del 70 por ciento -más de 200.000 mil dólares, el plazo de entrega era abril de 2019 pero no se respetó. De aquella fecha hasta 2023, la empresa no hizo entrega ni aceptó nuevos pagos. Además del dinero aportado, la demandante exhibió los diferentes gastos que tuvo que solventar a fin de resolver el problema habitacional.

“Solo brindan respuestas evasivas”, sentenció la persona en la demanda judicial.

También con el rótulo “Demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios por monto indeterminado”, salió a la luz otra demanda -de 2009 pero actualizada en el Fuero Civil en mayo de este año- contra ABES constructora.

La misma consistió en la entrega de un departamento con cochera “a construirse en la avenida 44 entre 11 y 12”, cuya fecha de entrega fue establecida a dos años.

No obstante, según la demanda, cuando llegó el plazo de entrega, el edifico no existía. Ante ello, desde ABES decidieron cambiar de edicio para realizar la entrega un año después. No obstante la misma nunca se cumplió.

Recién en 2017, es decir ocho años después, se entregó un departamento aunque no fue el acordado: rápidamente la vivienda exhibió desperfectos “gravísimos” como problemas en el piso, roturas en la bañera y la necesidad de un recambio en los azulejos del baño.

Recién en 2024, la demandante logró escriturar la propiedad aunque fue obligada a pagar un monto de “supuestas deudas y tasas municipales” consecuencia de la propia tardanza de la escrituración.

Las demandas relatadas son un retrato de la situación de diferentes vecinos de la Ciudad.

Quienes hablaron con este diario expresaron que todavía prefieren no realizar demandas en el Fuero Civil -las famosas cartas documento- por miedo a lo que pueda llegar a suceder con la futura propiedad. Es más, ante la intención de EL DIA de realizar otro tipo de entrevistas con ellos, tampoco accedieron ante posibles represalias. Aunque crece la intención por reunirse y cada vez son más los rumores de lo que puede llegar a ocurrir con ABES, la inacción prevalece.

Las obras en los doce edificios de ABES constructora están paradas hace varios meses. La preocupación se esparció entre los propietarios que compraron departamentos en pozo, especialmente en aquellos cuyas viviendas tenían como fecha de entrega julio, agosto o septiembre. Desde ABES lo último que expresaron -vía mail- fue que realizarían una convocatoria pero no dijeron cuándo.