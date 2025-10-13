Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Toretto de La Plata ya está en Tribunales para una audiencia clave: "La prueba es tremenda"

Felicitas Alvite y Valentina Velázquez, afrontan este lunes una audiencia clave por la muerte del motociclista Walter Armand

Felicitas Alvite en los tribunales de La Plata, para una audiencia clave

13 de Octubre de 2025 | 10:15

La joven influencer Felicitas Alvite, imputada por delito de “homicidio simple con dolo eventual”, llegó esta mañana a los tribunales de La Plata para una audiencia clave en el marco del trágico accidente de tránsito registrado el 12 de abril de 2024, en 13 y 532, donde falleció el motociclista Walter Armand. La cita estaba prevista para las 8.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, pero se demoró, es por eso que se aguarda con expectativa lo que suceda en el encuentro judicial ya que tiene como objetivo “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”, en la instancia previa al comienzo del juicio.

En ese marco, familiares de la víctima se movilizaron al edificio judicial para reclamar justicia y, una vez finalizada la concentración, los familiares ingresaron al edificio judicial. En la previa habló el abogado Fernando Burlando, representante de la familia Armand, quien dijo que "la prueba es tremenda, no tiene antecedente cierto, pero la cantidad de circunstancias que agrava la situación superan categóricamente la ausencia de antecedentes. Está en una situación complicada".

Luego dijo que "hay unos cuantos planteos y veremos qué resuelva el Tribunal. De acá nos vamos a ir con una fecha aproximada de cuándo será el debate oral". Y agregó: "Estamos evaluando día a día, por pedido expreso de la familia, cual es la conducta (de Alvite), cómo vive el proceso de arresto domiciliario y si hay algo que nos despierte algún tipo de alarma vamos a pedir que vuelva a la cárcel".

Cabe destacar que también comparecerá hoy Valentina Velázquez, amiga y coimputada en la causa, acusada de haber participado en las picadas ilegales que derivaron en la tragedia.

El abogado defensor de Alvite, Flavio Gliemmo, sostuvo que su clienta “dentro de todo, está bien”, aunque no brindó detalles sobre su estado emocional ni sobre su participación en la audiencia.

La causa se transformó en un emblema de reclamo contra las picadas ilegales y la impunidad vial en la ciudad. Los familiares de Armand insisten en que “la causa debe llegar a juicio con todas las pruebas y con una condena ejemplar”.

A casi un año y medio del hecho, la familia y los amigos del motociclista mantienen activa la consigna “Justicia por Walter”, que se multiplicó en redes sociales y en cada audiencia del proceso judicial. “Queremos que se escuche la voz de Walter y que haya justicia, no sólo por él sino por todos los que perdieron la vida por la imprudencia de otros”, remarcaron desde el entorno familiar.

Felicitas Alvite en los tribunales de La Plata, para una audiencia clave

Los familiares del motociclista fallecido, Walter Armand

